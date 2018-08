Basket | si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile | Italia ancora

Basket Serie A2 - la Virtus Roma chiude il roster con Matic : Roma - La Virtus Roma ha chiuso il proprio organico con l'ingaggio di Bojan Matic. Matic è un'ala di 2.02 di nazionalità serba ma con passaporto italiano, nata a Zvornik, Bosnia, il 28 aprile 2000 e ...

Basket - l’Italia sperimentale chiude il raduno battendo nettamente Oklahoma State University : Ultimo impegno prima della fine del raduno per l’Italia sperimentale guidata da Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno facilmente disposto di Oklahoma State University col punteggio di 99-72. Migliore degli italiani è risultato Andrea Pecchia: il giocatore che milita a Treviglio, nel girone Ovest di Serie A2, ha totalizzato 17 punti. La nostra nazionale si è trovata di fronte una formazione universitaria che, pur mantenendo alcuni giocatori ...

Basket - Europei U18 2018 : l’Italia chiude al decimo posto : L’Italia ha chiuso al decimo posto gli Europei U18 di Basket maschile che si sono conclusi oggi a Riga (Lettonia). La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Spagna per 80-62 nella finalina che metteva in palio il nono posto. I ragazzi di coach Andrea Capobianco sono andati sotto nel primo quarto dove hanno subito ben 23 punti e sono sempre stati costretti a inseguire non riuscendo mai a impensierire gli iberici. In doppia cifra Matteo ...

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...