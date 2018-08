Basket | Manu Ginobili annuncia il ritiro a 41 anni

Manu Ginobili si ritira dal Basket : Non ci sarà un'altra stagione per il campione argentino, uno dei più grandi e amati cestisti stranieri nella storia della NBA The post Manu Ginobili si ritira dal basket appeared first on Il Post.

Basket - Manu Ginobili si ritira a 41 anni. La leggenda d’Argentina tra Reggio Calabria - Virtus Bologna e San Antonio Spurs : Che il giorno del ritiro fosse vicino era chiaro da anni. Ma lui resisteva, totalmente incurante dell’incedere del tempo. Resisteva, e a 37 anni schiacciava ancora in finale NBA facendo urlare i telecronisti di mezzo mondo. Oggi quel giorno è arrivato. I punti del 63-77 in gara-5 del primo turno di playoff contro i Golden State Warriors rimarranno i suoi ultimi. Gli assist per Bertans e Aldridge nella vana rimonta dell’ultimo quarto ...