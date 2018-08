Basket – Gli azzurri al Training Camp di Pinzolo | si unisce anche Cinciarini | le prime

NBA - Ginobili si ritira dal Basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket, uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs, ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket. La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

ItalBasket - medaglia d'oro all'Europeo U16 Femminile : battuta in finale la Repubblica Ceca : Finalmente l'azzurro , in rosa, si tinge d'oro. L'Italia Under 16 conquista l'Europeo di categoria per la prima volta nella storia del basket Femminile. Le ragazze di Giovanni Lucchesi hanno battuto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...

Basket. Cagliari Dinamo Academy al terzo posto per il torneo cinese : Bucarelli, Floridia, Ebeling, Johnson e Matrone compongono lo starting five iniziale della sfida contro la rappresentativa tedesca. L'Academy parte forte trascinata da Johnson e dall'intensità ...

Basket - Jeff Brooks è quasi italiano : “Documenti fatti - sto aspettando. Voglio subito la Nazionale” : Jeff Brooks sta attendendo il passaporto italiano già da diversi mesi, l’americano aspetta il documento che gli permetterebbe di giocare con la nostra Nazionale e spera di averlo a disposizione già entro il prossimo 3 settembre in modo da poter scendere in campo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali 2019 (14 settembre contro la Polonia, tre giorni più tardi contro l’Ungheria). L’ala dell’Olimpia Milano figura ...

Basket - se la Nazionale diventa un taxi… Belinelli e Gallinari ‘decidono’ in base agli interessi personali. Come la prenderà il gruppo? : Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Alessandro Gentile si sono chiamati fuori dalla Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. I tre uomini NBA hanno deciso di non indossare la maglia azzurra per le sfide contro Polonia e Ungheria in programma a metà settembre, due partite cruciali per l’Italia nella corsa che porta verso la rassegna iridata. Non è la prima volta che i nostri giocatori che militano nella lega ...

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Basket femminile : Italia ancora sconfitta in Francia - ma ci sono miglioramenti : Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ...

Diretta/ Italia Francia streaming video e tv : Olbis Andre sugli scudi (Basket donne - 2^ amichevole) : Diretta Italia Francia, streaming video e tv: orario e risultato live della seconda amichevole che la nostra nazionale di basket femminile gioca ad Anglet contro le forti transalpine(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia eliminata agli ottavi dall’Argentina : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani. Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo ...

Così gli avatar imparano a giocare a Basket : Chi gioca a basket lo sa benissimo: solo con tanta pratica si diventa dei bravi palleggiatori. E lo stanno imparando anche gli algoritmi. Come? Grazie a studi come quello che vi presentiamo in questo video, relativo a una ricerca condotta da ricercatori della Carnegie Mellon University assieme alla company californiana DeepMotion Inc., specializzata in intelligenza artificiale. Gli scienziati, in particolare, hanno sviluppato un modello, valido ...

Basket - Belinelli salta le gare della Nazionale a settembre : i dettagli : Marco Belinelli non prenderà parte alle gare di qualificazione ai Mondiali dell’Italia di coach Meo Sacchetti del mese di settembre Marco Belinelli non prenderà parte alle gare di qualificazione ai Mondiali che l’ItalBasket giocherà a settembre. Il cestista dei San Antonio Spurs, di comune accordo con la Federazione, ha deciso di saltare le gare contro Polonia e Ungheria in programma il 14 e il 17 settembre. Il motivo? ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : definiti gli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Argentina : Si sono conclusi oggi gli incontri dei gironi ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Al termine delle partite, è emersa l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale: si tratta dell’Argentina, arrivata terza per classifica avulsa nel girone D. L’incontro si svolgerà alle ore 14. Nel roster dell’Argentina c’è Adolfo Berdun, che è stato finora il quinto miglior realizzatore ...