Bambino muore su un volo per Roma | aveva una grave patologia

Bari - Bambino in crisi cardiaca sul volo Beirut-Roma : atterraggio di emergenza per i soccorsi. Ma il piccolo muore : Un bambino libanese di 2 anni si è sentito male sul volo Alitalia in viaggio tra Beirut e Roma, morendo poco dopo l’atterraggio di emergenza a Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di frontiera aerea, è stata una crisi cardiaca la causa del decesso del piccolo passeggero. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Palese per prestare i soccorsi, risultati inutili. Il piccolo era in ...

Taranto - Bambino di 9 anni muore in un incidente con la minimoto : Un bambino di 9 anni è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto mentre era a bordo di una minimoto in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca.Il piccolo avrebbe apparentemente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. I familiari hanno prontamente chiamato il personale del 118 che lo ha poi velocemente condotto in ospedale. Purtoppo, nonostante il rapido intervento, i ...

Londra - incendio doloso in un sobborgo : muore Bambino di 7 anni : E' di una vittima il bilancio di un incendio doloso alla periferia sud-est di Londra. Lo riferisce Scotland Yard, annunciando di aver aperto un'indagine per omicidio. Il rogo, avvenuto nel sobborgo di ...

Dimentica il figlio in auto per ore sotto al sole - Bambino di tre mesi muore per il caldo : Per il piccolo Aiden Miller erano i primi giorni all'asilo nido, ma purtroppo sua mamma lo ha Dimenticato nell'auto sotto il sole rovente. La donna, non ricordando di avere il piccolo di...

Sicurezza stradale - ogni 15 giorni muore 1 Bambino : A livello statistico ed epidemiologico nel mondo sono 'oltre 1.240.000 all'anno le persone che decedono per cause dovute al politrauma per motivi stradali. In Italia sono 3.800 le persone che muoiono ...

Depressa dopo la nascita del suo secondo Bambino si impicca : Aimmie muore a 22 anni : Aimmie-Marie Hargreaves si è tolta la vita a soli 22 anni dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. Alla base della sua decisione ci sarebbe la depressione post-partum. L'autopsia ha rivelato che il giorno della tragedia non aveva preso gli antidepressivi e che c'erano tracce di alcol nel suo sangue: "Era una mamma straordinaria".Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita dal 16 al 20 luglio : Teresa perde il Bambino - Elena muore : Le Anticipazioni settimanali delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in programma da lunedì 16 a venerdì 20 luglio, rivelano che Simon lascera' l'ospedale dopo aver perdonato la madre. Intanto Elena si togliera' la Vita in to alla morte del padre, mentre Teresa perdera' il bambino che attendeva da Mauro. Infine Leonor e Pablo faranno la pace sotto gli occhi minacciosi di Habiba, che tramera' alle loro spalle. Una Vita Anticipazioni: Simon ...