Bambina muore sul volo Alitalia diretto a Roma Era affetta da grave patologia

Bambina di 2 anni muore su un volo Beirut-Roma - atterraggio di emergenza a Bari : La piccola era affetta da una grave patologia ai reni e viaggiava con un'infermiera e una mascherina per l'ossigeno: era diretta nella capitale per ricevere cure mediche, ma a bordo ha avuto una crisi cardiaca

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - Bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...

Somalia - Bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione : Somalia, bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione La mutilazione genitale era stata praticata in ospedale. Secondo le Nazioni Unite, circa il 98% di donne e bambine nel Corno d’Africa ne viene sottoposta Continua a leggere L'articolo Somalia, bambina di 10 anni muore dopo una infibulazione proviene da NewsGo.

