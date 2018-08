AUTOSTRADE Le trappole nella ricostruzione del Ponte Morandi e nella Gronda

AUTOSTRADE - le trappole della concessione Ecco la delega in bianco ai gestori : I tagli sulla vigilanza: «Gli ispettori del ministero costretti ad anticipare le spese per i sopralluoghi»

AUTOSTRADE - le trappole della concessione : ecco la «delega in bianco» ai gestori : Neanche un accenno. Nella convenzione con lo Stato non c'è alcun passaggio esplicito e incontrovertibile sui controlli relativa alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture che ha in gestione ...