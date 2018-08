Autostrade | così la concessione garantisce profitti utili anche alle partecipate e

Autostrade - così la guerra ai Benetton mette a rischio le pensioni : l'allarme - chi rischia la rovina : A tremare per le minacce di revoca delle concessioni autostradali non ci sono solo i vertici di Autostrade per l'Italia, entrati in consiglio di amministrazione ieri con le facce nerissime, ma anche ...

Ponte Morandi - l'indiscrezione sulle concessioni ad Autostrade : così il governo eviterà le multe : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il governo vuol passare dalle parole ai fatti sulle concessioni ad Autostrade per l'Italia. La strada migliore e meno indolore per ...

Investimenti - tasse e debiti : così Autostrade ha usato i 43 - 7 miliardi dei pedaggi : Nel periodo dal 2001 al 2017 Autostrade per l’Italia ha investito 5 miliardi in interventi di manutenzione e 13,6 miliardi per la realizzazione di ampliamenti, migliorie e nuove opere. Oltre 7 miliardi spesi per rimborsare i debiti. Gli utili netti sono stati pari a 2,1 miliardi, di cui il 30% andati al principale azionista, la famiglia Benetton...

"Non c'è problema". Così rispondeva Autostrade sulla stabilità del Ponte Morandi un anno e mezzo fa : Autostrade era stata messa in allerta nel 2001 da un dossier universitario. E una consulenza del 2017 avrebbe accresciuto i dubbi sulla stabilità del Ponte Morandi. Ma nel 2014 e nel 2017, secondo quanto riporta La Stampa, la società preferì rassicurare.La consigliera regionale della LIguria Raffaella Paita, del Pd, presentò una interrogazione nel marzo 2017 chiedendo lumi sul Ponte all'attuale giunta, presieduta da ...

Crollo del ponte Morandi - linea dura del governo Conte : "Via la concessione ad Autostrade". Ma non è così facile : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. E' questa l'obiettivo di Conte e del suo governo giallo-verde dopo la strage provocata dal Crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto. Ad ...

Ponte Morandi - da ‘assoluta stabilità’ a ‘intenso degrado’ : così Autostrade cambiò in soli 2 anni il giudizio nei report ufficiali : Un’infrastruttura caratterizzata nel 2009 da “assoluta sicurezza e stabilità“, su cui l’azienda “ha più volte fornito garanzie”. Che solo due anni più tardi, nel 2011, è descritta come afflitta da “intenso degrado” ed è quindi “da anni oggetto di una manutenzione continua“. E’ il modo in cui in soli 24 mesi è evoluto il giudizio di Autostrade per l’Italia sul Ponte Morandi, ...