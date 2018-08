Autostrade | cosa c' è nella convenzione

Toninelli come fosse antani. “Nazionalizzare le Autostrade? Dipende cosa significa” - dice Rixi : Roma. Nazionalizzare, certo: tutto e subito. Ma forse anche no, non del tutto: in parte, e per gradi. Tutta la rete autostradale, ovvio. O meglio: solo un singolo tratto. Un concentrato di contraddizioni, di mezze affermazioni riviste, corrette, smussate e rafforzate: tutto questo in un solo ministr

La nazionalizzazione di Autostrade e i dati Ocse sulla crescita. Di cosa parlare a cena : Allora, senza la tragedia di Genova nessuno si sarebbe accorto delle tante concessioni in Italia e del loro valore. Adesso sembra il primo punto del governo (ma il famoso contratto ne parlava?) e soprattutto vedrete che partirà una mitologia della concessione con cui, inventando entrate aggiuntive g

Cosa c'è scritto nel contratto 'desecretato' di Autostrade per l'Italia : Aumenti delle tariffe, calcolo degli investimenti, finanziamenti pubblici, aiuti per i lavori: ecco i contenuti della concessione tra Autostrade e lo Stato

Cosa c’è scritto nel contratto “desecretato” di Autostrade per l’Italia : Automobili sulle Autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Circa seicento pagine di documenti. Tabelle, contratti, elenchi di lavori e date di consegna. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha pubblicato sul suo sito le convenzioni, i rinnovi e gli allegati della concessione che le assegna circa metà dei 5.886,6 chilometri di Autostrade in Italia. Documenti a lungo chiusi nel cassetto del ministero dei Trasporti e delle società che ...

Atlantia - la Cassa depositi e prestiti può rilevare Autostrade. Perché la cosa mi lascia perplesso : Ancora una volta viene ipotizzato un intervento della Cassa depositi e prestiti e questa volta niente di meno che per rilevare da Atlantia i quasi 3mila km della sua rete autostradale. Tanto i soldi ci sono: sono quelli dei correntisti postali (molti dei quali evidentemente non leggono i giornali altrimenti da tempo avrebbero spostato altrove i loro risparmi, visto che non penso abbiano una così alta propensione al rischio). Le incursioni della ...

Ponte Morandi - forte corrosione del pilone a ridosso delle case. Toti : «Autostrade decida cosa fare» : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Autostrade - la 'rete nascosta' dei Benetton sull'Italia : cosa controlla e quanto guadagna : C'è una variegata rete nascosta dietro la galassia delle controllate da Atlantia, che a sua volta detiene la maggioranza di Autostrade per l'Italia, quindi la concessione dallo Stato di oltre 2 mila ...

Il futuro della Autostrade italiane e Moody's che dà altro tempo al governo. Di cosa parlare a cena : Come foglianti, anche via newsletter, siamo a piangere il nostro amico Vincino. Mentre il ministro Savona giocava tra i cigni neri e, nel suo personale risiko finanziario, evocava aiuti da Mosca per la stabilità finanziaria italiana, erano i mercati, per conto loro, a ristabilire una situazi

Salva Benetton - l’aumento delle tariffe e i record in Borsa : ecco cosa ha dato Salvini ad Autostrade col suo sì al decreto : Il titolo volava a Piazza Affari e in Via Antonio Nibby 20, a Roma, si stappò lo spumante, quel 21 maggio 2008. Quella mattina il governo Berlusconi aveva presentato alla Camera un emendamento che sbloccava la convenzione stipulata 7 mesi prima tra Autostrade per l’Italia e l’Anas. Pochi minuti dopo le azioni di Atlantia, della cui galassia fa parte Aspi, erano schizzate ai massimi da 5 anni perché la norma dava il via libera ...

Autostrade - cosa prevede la nazionalizzazione : "Il primo passaggio è definire il rapporto con il concessionario". Così Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, commenta con l'Adnkronos l'ipotesi di nazionalizzare la ...

Autostrade - bene revocare la concessione. Ma bisogna pensare a cosa fare dopo : La storia delle più importanti concessioni al mondo, quelle petrolifere, insegna non solo che è difficile revocare una concessione ma che bisogna pensare bene a cosa succede dopo. Le principali concessioni petrolifere, dal Venezuela al Medio Oriente, sono state assegnate a partire dall’inizio del Novecento a un ridottissimo numero di società private (Enrico Mattei le avrebbe poi definite le “Sette Sorelle”). Queste concessioni ...