At World' s End | Wanted Pirates

Walt Disney World. Entro il 2021 aumento dei salari per i dipendenti : Un’importante conquista salariarle. Aumenteranno i salari per i dipendenti di Walt Disney World. La società ha raggiunto un accordo con

Vendite record per World of Warcraft : Battle for Azeroth : Quando Battle for Azeroth è stato pubblicato a livello mondiale la scorsa settimana, i campioni di tutto il mondo dell'Alleanza e dell'Orda sono stati chiamati a combattere per la loro fazione. Ovunque, questi eroi hanno risposto, e Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che nel giorno di lancio di Battle for Azeroth, il 14 agosto, sono state vendute in tutto il mondo oltre 3,4 milioni di unità dell'ultima espansione di World of Warcraft, ...

Ufficiale la seconda stagione di The End of the F***ing World - rinnovata da Netflix : nuovi episodi oltre i fumetti : La conferma è arrivata dopo tanti rumors e speculazioni a riguardo negli ultimi mesi: la seconda stagione di The End of the F***ing World ci sarà. Netflix e Channel 4 (l'emittente che aveva trasmesso la serie in tv con scarso successo prima che approdasse in streaming diventando un piccolo fenonemo) produrranno una nuova stagione dell'atipico teen drama, con protagonisti i giovani e talentuosi Alex Lawther e Jessica Barden nei panni di due ...

The End of the F***ing World 2 : Netflix rinnova per la seconda stagione : The End of the F***ing World 2 ci sarà. Netflix ha deciso di rinnovare la serie Tv per una seconda stagione. Una risposta che i fan attendevano già da qualche mese, in seguito al debutto del fumetto avvenuto lo scorso ottobre nel Regno Unito. Per i fan di Netflix la pubblicazione dell’intera prima stagione è avvenuta invece nel gennaio di quest’anno. The End of the F***ing World 2 si prepara quindi a darci tutte le risposte alle ...

Beach volley - World Tour 2019. Parte da Siofok in Ungheria la corsa verso Tokyo 2020. Già in calendario nove tornei e c’è il King of the Court! : L’estate sta finendo ma il Beach volley mondiale non va in ferie mai. Si è chiusa da due giorni la stagione internazionale del 2018 con le Finali di Amburgo e già si Parte per il 2019, anno decisivo per la corsa alla qualificazione olimpica. Sono già nove gli appuntamenti in calendario per il World Tour della prossima stagione, alcuni dei quali 3 o 4 Stelle con già tanti punti preziosi in palio e il torneo più atteso sarà quello di Las ...

UnderWorld Ascendant : il nuovo titolo del creatore di Deus Ex ha una data d'uscita su PC : Fondato dai veterani dell'industria Paul Neurath e Warren Spector, lo studio indipendente OtherSide Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita del loro nuovo action RPG Underworld Ascendant, che arriverà su PC via Steam giovedì 15 novembre 2018 al prezzo di 29,99€.Il team e il publisher 505 Games hanno inoltre svelato che le versioni console per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One del gioco sono attualmente in sviluppo e sono ...

L'interessante action RPG indipendente UnderWorld Ascendant ha una data d'uscita su PC : Fondato dai veterani dell'industria Paul Neurath e Warren Spector, lo studio indipendente OtherSide Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita del loro nuovo action RPG Underworld Ascendant, che arriverà su PC via Steam giovedì 15 novembre 2018 al prezzo di 29,99€.Il team e il publisher 505 Games hanno inoltre svelato che le versioni console per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One del gioco sono attualmente in sviluppo e sono ...

UNDERWorld ASCENDANT arriva il 15 Novembre : UNDERWORLD ASCENDANT, l’atteso titolo action RPG dello studio indipendente OtherSide Entertainment, fondato daPaul Neurath (Ultima UNDERWORLD, Thief) e Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) e pubblicato da 505 Games, debutterà su Steam per PC giovedì 15 Novembre 2018 al prezzo di 29,99 €. UNDERWORLD ASCENDANT arriva su Steam a Novembre OtherSide e 505 Games hanno anche svelato che le versioni console per ...

Alle 19 : 00 vi attendiamo con la diretta di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Altri due anni sono passati dalla precedente espansione e come di consuetudine Blizzard delizia i suoi appassionati di MMORPG con una nuova avventura da vivere nelle terre di World of Warcraft.Dopo Legion i nostri eroi dovranno combattere per il predominio sull'intera Azeroth, lasciandosi Alle spAlle gli scontri tra titani e entità soprannaturali prevenienti da altri pianeti ed universi, e tornando a concentrarsi sull'antica guerra che da sempre ...

Foundation for a Smoke-Free World condivide un'Agenda preliminare su salute - scienza e tecnologia e presenta una richiesta multimilionaria in dollari per proposte per lo sviluppo di biomarcatori : La Foundation presenta una richiesta multimilionaria di dollari per lo sviluppo di biomarcatori Insieme alla sua Agenda preliminare su salute, scienza, e tecnologia sta presentando una , RFP, per ...

Dopo l'arrivo su Steam Monster Hunter World ha superato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo : Le vendite di Monster Hunter World hanno superato quota 10 milioni di copie piazzate in tutto il mondo, Dopo lo straordinario successo del gioco su Steam. Quindi, il dato riportato da Gearnuke, combina le vendite di tutte le versioni, anche quelle console.Il gioco targato Capcom ha avuto un grande successo con le versioni console e alla fine del mese di luglio si contavano 8,3 milioni copie vendute su PS4 e Xbox One.Il lancio su Steam ha reso ...

Vela – Aarhus World Championship 2018 : splendida partenza dei Nacra 17 e dell’RS : X : Aarhus World Championship 2018: partono alla grande i Nacra 17 e l’RS:X maschili con gli azzurri in testa, bene anche le ragazze della tavola Nella quarta giornata di regate ad Aarhus, in Danimarca per i Campionati del Mondo a classi unificate, dove si assegnano ben il 40% dei posti qualifica per Nazione per Tokyo 2020, sono scesi in acqua per le prime prove anche gli RS:X maschili e femminili, i Nacra 17 e i Kiteboard. La squadra ...

MediaWorld - accordo fatto : via libera al trasferimento dei dipendenti da Curno a Verano Brianza : stata raggiunta l'intesa tra Mediaworld e organizzazioni sindacali sulla questione del trasloco della sede da Curno a Verano Brianza. Ecco tutti i termini dell'accordo. accordo fatto. La firma alle 3 ...

Social World Film Festival 2018 : torna il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente : Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un ...