Asse Salvini-Orban | “Fermare l’immigrazione è possibile | vicini a svolta storica per lʼUe”

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

[Il retroscena] Il tribunale che processa Salvini ha sempre salvato Berlusconi. E ora torna l'Asse con il Cavaliere : L'ex ministro dell'Economia dei governi di centrodestra era stato "salvato" dal fatto che il reato contestato sarebbe stato commesso, per i "magistrati dei ministri" come privato cittadino e non in ...

L'Assedio del Pd a Di Maio : "Chiedi le dimissioni dell'indagato Salvini?" : Ora su Di Maio si abbatte la polemica. L' indagine c ontro Matteo Salvini decisa dalla procura di Agrigento apre un nuovo fronte nel Movimento. Il Pd infatti sta rinfacciando a Di Maio il fatto di ...

L'Assedio del Pd a Di Maio : "Chiedi le dimissioni ?dell'indagato Salvini?" : Ora su Di Maio si abbatte la polemica. L'indagine contro Matteo Salvini decisa dalla procura di Agrigento apre un nuovo fronte nel Movimento. Il Pd infatti sta rinfacciando a Di Maio il fatto di aver chiesto in passato con celerità le dimissioni di un ministro non appena questo veniva indagato e di non fare lo stesso per il vicepremier leghista. Online spuntano i tweet del grillino quando diceva che "Alfano indagato per abuso di ufficio" doveva ...

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza tAsse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...

Di Maio contro Boldrini : «PAsserella - non è andata ai funerali di Genova». Lei : «Patetico - agli ordini di Salvini» : Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio, M5S, che accusa l'ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «Passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «...

Migranti - torna l'Asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Emergenza migranti - Asse Salvini-Di Maio : il Colle vigila : 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul tavolo,...

Cosenza - cittadini alla parlamentare M5S : “Aprite i porti”. Lei : “Non decido io. Governare con Salvini non è una pAsseggiata” : “Io sono ovviamente favorevole ad aprire i porti ai migranti e credo che dobbiamo essere orgogliosi del modello Riace creato da Mimmo Lucano. Purtroppo Governare con la Lega di Matteo Salvini non è una passeggiata di salute”. Risponde così la deputata calabrese del M5S, Annalaura Orrico, intervenuta a un dibattito al Cleto Festival, nell’antico borgo in provincia di Cosenza, a chi nel pubblico la contestava urlando: ...

Assedio della sinistra su Salvini : "Si apra un fascicolo su Diciotti" : Tutti contro Matteo Salvini. Politici, magistrati, ex presidenti della Camera. Sulla questione della Nave Diciotti, arrivata a Catania ma non autorizzata allo sbarco dei migranti, la sinistra è tornata all"attacco del ministro dell"Interno e della decisione del governo di non far subito scendere in porto i 177 immigrati.Per carità, non è strano che avversari politici non condividano le idee del capo del Viminale di turno. Il leader della Lega in ...

Diciotti - Assedio buonista su Salvini : "Tiene in ostaggio i migranti" : Tutti contro Matteo Salvini. Politici, magistrati, ex presidenti della Camera. Sulla questione della Nave Diciotti, arrivata a Catania ma non autorizzata allo sbarco dei migranti, la sinistra è tornata all"attacco del ministro dell"Interno e della decisione del governo di non far subito scendere in porto i 177 immigrati.Per carità, non è strano che avversari politici non condividano le idee del capo del Viminale di turno. Il leader della Lega in ...

Immigrati - ponti e tAsse. La versione di Salvini : Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, è pronto a creare una fondazione anti-Soros. L'idea non poteva non allettare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ora abbraccia l'ipotesi di interessare il governo per aderire al nuovo movimento e contrastare, grazie all'intuizione dell'esponente della destra americana, il principale finanziatore delle Ong. Il tutto mentre nave Diciotti della Guardia costiera è ancora in mare con a bordo 177 ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini ‘stoppa’ legge anti-Assegni d’oro : “serve correttivo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:05:00 GMT)