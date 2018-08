Asili Nido | da Lunedì | ripartono le attività

Concorso pubblico - 10 posti per bidelli a Mestre/ Presentate 3600 domande tra Asili Nido e scuola infanzia : Concorso pubblico, 10 posti per bidelli a Mestre: Presentate 3600 domande, affluenza record e iscrizioni riaperte fino al 4 settembre. I requisiti e i dettagli del bando(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Emilia Romagna - 7 - 2 milioni agli Asili nido : BOLOGNA La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 7,25 milioni di euro per finanziare, nel 2018, il sistema educativo 0-3 anni in Emilia-Romagna. I contributi saranno assegnati dalla ...

L'elenco dei bandi di concorso per gli educatori di asili nido si aggiorna con una novità importante per i residenti del Sud. Prima di esaminare nel dettaglio dove è stata avviata questa nuova procedura, ricordiamo che i termini per la partecipazione al Bando indetto dal Comune di Roma consentono ancora di presentare le istanze entro […]

SISTEMA INFANZIA BARI DA SETTEMBRE LA NUOVA APP PER GLI Asili Nido PER INFORMAZIONI COSTANTI ALLE FAMIGLIE : Il personale comunale, in ufficio e presso le strutture resterà sempre a disposizione per tutte le INFORMAZIONI utili, ma pensiamo che, anche alla luce di alcuni episodi di cronaca in cui un genitore ...

Per gli educatori di asili nido agosto è il mese della pubblicazione dei bandi di concorso dei comuni. La scorsa settimana avevamo notiziato i nostri lettori circa i bandi attivi nelle regioni del centro nord Italia. Le opportunità di lavoro rivolte agli educatori di asili nido si riferivano tanto alla formazione di graduatorie dalle quali […]

Regione Lombardia - la giunta approva stanziamento per installare telecamere negli Asili nido : La Regione Lombardia stanzierà 600mila euro per l’installazione di telecamere negli asili nido, mentre altri 300mila saranno destinati alla formazione degli operatori che lavorano in queste strutture e a iniziative di prevenzione dei maltrattamenti dei bambini. Lo prevede un progetto di legge approvato dalla giunta guidata da Attilio Fontana e intitolato ‘Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi’. Dopo l’ok ...

Di Maio : “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli Asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...

Asili Nido - Di Maio : 'Il governo valuta copertura totale dei costi' : ' Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo', la proposta di legge 'è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di ...

"Valutiamo la copertura totale dei costi per gli Asili nido" : Il governo, "in vista della legge di bilancio", sta "considerando una misura di copertura totale del costo degli asili nido". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio in risposta a un'interrogazione al Senato sulle misure per favorire l'occupazione femminile. "Siamo consapevoli - ha detto Di Maio - che l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa sui tassi di occupazione femminile, con un gender gap molto marcato e un differenziale ...

Per gli Educatori di asili nido ci sono altre opportunità di impiego, oltre a quelle descritte in questo altro nostro articolo. La lista dei bandi di concorso attivi si allunga con le pubblicazioni dei comuni di Livorno e di Roma. Di seguito rimettiamo in allegato in pdf l'avviso di selezione pubblicato dal comune di Livorno. […]

Arrivano le telecamere negli Asili Nido : "Prevenzione contro i maltrattamenti" : Il progetto della Regione Lombardia per introdurre sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, da installare su base...

Opportunità di impiego per gli educatori di asili nido con i Bandi dei concorsi attivi fino a questo momento. In alcuni comuni del nord centro Italia la ricerca è volta a formare delle graduatorie dalle quali attingere per contratti a t/d e ind. Ne rimettiamo di seguito alcuni. I Bandi disponibili Nella cittadina veneta sono […]