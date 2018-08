Asia Argento | “la talpa è Rain Dove Rose McGowan | Sii la persona che avresti

Asia Argento : Rose McGowan - "fai cosa giusta - sii onesta" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rose McGowan ad Asia Argento : «Sii la persona che avresti voluto fosse Weinstein» : Rose McGowan prende ancora le distanze da Asia Argento. L’attrice americana, tra le prime accusatrici di Harvey Weinstein (insieme alla collega italiana) e paladina del #MeToo, ha scritto una lunga nota in cui racconta come ha saputo che Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore che l’accusa di violenza. A dirle che l’attrice e regista italiana ha ammesso di aver fatto sesso con ...

Asia Argento - ecco chi ha diffuso la conversazione privata in cui ammette di aver fatto sess0 con Jimmy Bennet : Chi ha diffuso la conversazione privata in cui Asia Argento ammetteva di aver fatto sesso con l’allora minorenne Jimmy Bennet? La risposta è Rain Dove. Si tratta della modella 27enne americana, compagna di Rose McGowan, che con Asia Argento ha dato vita al movimento #MeToo dopo le rivelazioni delle molestie di Harvey Weinstein.Su Twitter ha spiegato che è stata la Argento "a iniziare la conversazione" e che ne ha diffuso il contenuto in ...

Rain Dove : "Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento su Bennet. Lo rifarei" : Sarebbe stata Rain Dove, la compagna di Rose McGowan, la misteriosa fonte degli sms scambiati con Asia Argento in cui l'attrice italiana avrebbe confermato di aver fatto sesso con l'altra minorenne Jimmy Bennett. "L'ho fatto e lo rifarei", afferma Rain, una modella che non si identifica con nessun genere sessuale. E rivela, in una serie di messaggi su Twitter, di esser andata alla polizia perché con quei messaggi Asia avrebbe commesso un ...

