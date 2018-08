Ascolti TV | i debutti della nuova stagione 2018 2019 confrontati con quelli dell’anno

davidemaggio

(Di martedì 28 agosto 2018) Enrico Papi Si dice che: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati idelconprecedente. Ecco, chi sale e chi scende.27 agostoGuess My Age ↑ lunedì 27 agosto: 504.000 – 2.4% lunedì 28 agosto 2017: 444.000 – 2.2% Il contesto: l’anno scorso si trattava di una novità assoluta. Nel corso, il game show di Papi ha toccato anchepiù alti. Chi Ti Conosce? (vs Boom!) ↓ lunedì 27 agosto– Chi Ti Conosce?: 255.000 – 1.2% lunedì 28 agosto 2017 – Boom!: 309.000 – 1.5% Il contesto: Chi Ti Conosce? – conduttore a parte – ...