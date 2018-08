Arriva l' autunno delle mostre e torna l' arte dei grandi nomi

Previsioni Meteo - assaggio d’autunno per il Regno Unito : nel weekend Arriva l’aria più fredda dall’inizio di maggio : Parti del Regno Unito si preparano per l’ondata di aria più fredda dalla primavera alla fine di questa settimana, secondo le Previsioni di AccuWeather, autorevole centro Meteo rologico statunitense. Una massa d’aria nettamente più fredda scenderà dalla Groenlandia al Regno Unito da domani, giovedì 23 agosto, e persisterà durante il weekend . Il cambiamento verso condizioni più fresche raggiungerà le aree comprese tra Belfast, Edimburgo e ...

House of Cards - l'ultima stagione Arriva in autunno? : L'argomento House of Cards non poteva essere evitato durante l'incontro al TCA (Television Critcs Association) cui ha partecipato Cindy Holland vice presidente della divisione dedicata alle produzioni originali di Netflix.Dopo lo scandalo che ha colpito Kevin Spacey, iconico protagonista nei panni di Frank Underwood del primo grande investimento di Netflix, House of Cards ha dovuto re-inventare se stessa, riadattando la sesta stagione ...