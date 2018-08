palermo.mobilita

: Arriva la pedonalizzazione fra via Bandiera e il mercato del Capo - MobilitaPA : Arriva la pedonalizzazione fra via Bandiera e il mercato del Capo - MondoPalermo : Arriva la pedonalizzazione fra via Bandiera e il mercato del Capo - fabion54 : Arriva la pedonalizzazione fra via Bandiera e il mercato del Capo -

(Di martedì 28 agosto 2018) ... quale volano fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l'attrattività di queste zone della città e per lo sviluppo dell'economia ad esse collegate. Per il presidente della I Circoscrizione, ...