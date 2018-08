Armi stampate in 3D | un giudice ferma le pistole fatte in casa

gqitalia

(Di martedì 28 agosto 2018) Ilfederale di Seattle, Robert Lasnik, ha conto il blocco preliminare alla pubblicazione del manuali per la fabbricazione dida fuoco con la stampante 3D estendendo l’ingiunzione di non consentire che vengano diffuse le istruzioni per la costruzione “fai da te”. Le autorità federali avevano inizialmente dato il via libera; diversi Stati avevano quindi sollecitato il fermo e ilLasnik ha accolto l’istanza sostenendo che essi sarebbero danneggiati nel caso fossero pubblicate su Internet i dati tecnici per progettare e produrrecon le stampanti 3D commerciali. Preoccupazioni di sicurezza hanno spinto gli Stati a richiedere l’interdizione, motivati dal timore che persone non autorizzate a detenere un’arma possano fabbricarsela per proprio conto con relativa facilità qualora abbiano a disposizione modello e istruzioni. ...