Aretha Franklin | migliaia in coda alla camera ardente a Detroit

Aretha Franklin - la camera ardente al museo di storia afroamericana a Detroit : Centinaia di fan si sono messi in fila a Detroit per porgere l'ultimo saluto ad Aretha Franklin, morta quasi due settimane fa, il 16 agosto, all'età di 76 anni . La camera ardente, che durerà due ...

Madonna respinge le accuse sulle parole per Aretha Franklin : Madonna fa il punto sulle parole pronunciate agli Mtv Video Music Awards 2018 . La popstar è infatti stata accusata sui social network di essere stata troppo autoreferenziale nel ricordo rivolto alla ...

Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin : Più che un funerale, una grande festa. L’ultimo saluto ad Aretha Franklin, portata via da un cancro il 16 agosto scorso, è stato programmato per il 31 del mese. Giorno in cui una sfilza di star prenderà il microfono per dare il proprio addio alla Regina del Soul. Le disposizioni della famiglia Franklin hanno previsto, nel corso del funerale, più e più esibizioni. sarà Stevie Wonder a cantare per primo, poi Faith Hill, Fantasia, Edward Franklin, ...

Aretha Franklin : nessun testamento - parte la battaglia legale per l'eredità : Ciò che domina ora i quotidiani di tutto il mondo è la notizia del mancato testamento di Aretha Franklin. Le proprietà della regina del soul, il cui valore stimato è di circa 80 milioni di dollari, ...

Aretha Franklin non ha lasciato un testamento : gli eredi già si preparano alla battaglia legale : Aretha Franklin non ha lasciato un testamento. E i suoi quattro figli già si preparano alla battaglia legale: hanno presentato infatti un documento dicendosi parti interessate all’eredità. Mentre la nipote ha chiesto alla corte di nominarla rappresentante personale del patrimonio. Don Wilson, avvocato di lunga data della regina del soul, morta a 76 anni il 16 agosto, da tempo le suggeriva di costituire un fondo fiduciario, ma lei non se ne ...

Quando Aretha Franklin stregò Benevento al Cantagiro con Massimo Ranieri : Pochi lo ricordano, ormai, ma nel 1969, a Benevento, fece tappa il 'Cantagiro'. I maggiori cantanti e gruppi dell'epoca giravano l'Italia di provincia con una carovana di macchine scoperte e di fans ...

Se il '68 della guerra in Vietnam ha la voce di Aretha Franklin. Succede a Venezia : Aretha Franklin e il '68. La voce di 'Lady Soul', che si è spenta il 16 agosto, e la memoria di un anno che dell'opposizione alla guerra in Vietnam ha fatto la sua bandiera e il suo spirito-guida. Due miti assoluti del '900 che rischiavano di non avere cittadinanza alla imminente 75a Mostra di Venezia: il primo per mancanza di tempo, il secondo, a cinquant'anni esatti dal sussulto che sognò di portare l'immaginazione al potere, per ...

Aretha Franklin - scontro sull'eredità : la regina del soul non ha lasciato un testamento : Aretha Franklin non ha lasciato un testamento. Lo rivelano i media Usa, sottolineando che i quattro figli hanno presentato un documento dicendosi parti interessate alla sua eredità, mentre la nipote ...

Mtv Video Music Awards tra omaggi a Aretha Franklin - polemiche e critiche a Trump : Da regina a regina: così Madonna ha omaggiato Aretha Franklin con un appassionato tributo durante gli Mtv Video Music Awards che si sono svolti a New York. Lo show si è svolto a quattro giorni dalla ...

Mtv Music Video Awards - look sexy e molto trash : vince Camila Cabello. Polemiche per l’omaggio di Madonna ad Aretha Franklin : La ventunenne cubana Camila Cabello ha portato a casa i premi più importanti degli Mtv Music Video Awards, battendo tra gli altri Bruno Mars, Cardi B, Drake e Post Malone. A lei sono andate le statuette per il Miglior Video, con Havana, e Miglior artista dell’anno. Lunedì notte, sul palco del Radio City Music Hall di New York si sono alternati i più importanti artisti del mondo della Musica per la cerimonia degli Mtv ...

"L'esibizione di Giusy Ferreri insulta Aretha Franklin". L'omaggio della cantante non convince : Tutto è iniziato con una serata organizzata a Riccione per rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto 2018. A partecipare grandi nomi della musica italiana, tra cui Giusy Ferreri chiamata a cantare Think, canzone inclusa nella colonna sonora del film The Blues Brothers, e I say a little prayer.La Ferreri ha però scatenato polemiche ed ironie sui social network, dovute anche al fatto che la sua ...

Madonna ricorda Aretha Franklin ai VMA 2018 ma parla solo di sé - video del tributo con polemica : Madonna ricorda Aretha Franklin ai video Music Awards con un omaggio alla sua eredità che non è piaciuto ai più. Chiamata a presentare il più prestigioso dei premi in palio, quello per il video dell'Anno che è andato ad Havana di Camila Cabello, la Regina del Pop ha colto l'occasione per ricordare la compianta Aretha Franklin, passata a miglior vita a 76 anni il 16 agosto scorso. La popstar ha sottolineato quanta influenza la Regina del Soul ...