Antitrust su Sky e Dazn Le piattaforme hanno violato i diritti dei consumatori | ecco il

Antitrust indaga sulle "pratiche commerciali scorrette" di Sky e Dazn : L'Antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky e di Perform Investment Limited e Perform Media Services (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale Dazn) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione ...

Istruttoria dell'Antitrust sulle offerte Sky e Dazn : L'Authority per la Concorrenza ha avviato due istruttorie su Sky e Dazn per alcune presunte condotte commerciali scorrette che avrebbero violato i diritti dei consumatori. Nel mirino dell'Autorità sono entrati anche i metodi di pubblicizzazione del prodotto che "in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell'offerta relativi alle fasce orarie", avrebbero indotto alcuni clienti a fare delle scelte "poco consapevoli".Inoltre sempre ...