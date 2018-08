Antitrust | istruttoria su Dazn e Sky | ' Pratiche commerciali scorrette e violazione dei

Calcio : Antitrust avvia istruttoria nei confronti di SKY e DAZN : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avvia to, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumator i, due procedimenti istruttori per presunte ...

Calcio : Antitrust apre istruttoria su Dazn e Sky : L'ipotesi è violazione dei diritti dei consumatori e pratiche commerciali scorrette in riferimento alla vendita dei pacchetti di partite di Calcio in tv per questa stagione - L'azione contro Sky e ...