Anthem | a breve arriveranno informazioni sulla demo

: BioWare promette informazioni a breve sulla demo di #Anthem. - Eurogamer_it : BioWare promette informazioni a breve sulla demo di #Anthem. - Gamestormit : ? Anthem - A breve BioWare svelerà qualche dettaglio sulla demo ?? -

(Di martedì 28 agosto 2018) Sappiamo da circa un anno chericeverà una beta prima del lancio del gioco, ma dopo il rinvio dell'uscita, prevista inizialmente per il 2018, si prevedono tempi più lunghi anche per la beta. Tuttavia, secondo BioWare, la fase sta arrivando.Come riporta Gamingbolt, Jonathan Warner, game director di, ha risposto a un fan su Twitter che chiedevae ha detto che i dettaglibetapresto. Nel frattempo, il produttore esecutivo Mark Darrah, ha anche risposto a diversi fan per fornire alcuni dettagliversione di prova.Quando è stato chiesto se tutte e quattro le exosuit Javelin disaranno disponibili nella beta, Darrah ha semplicemente risposto dicendo "si spera", mentre ha anche confermato che i progressi dei giocatori nella versione beta verranno trasferiti nella versione finale del gioco.Read more…