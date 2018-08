ANPI | Roma | a Villa Torlonia distrutta targa a Joyce Lussu

romadailynews

: RT @MariFabbri: Catania - Nave Guardia costiera Diciotti: il comunicato unitario di Anpi arci cgil... COMUNICATO STAMPA Roma 23 agosto - “… - sandrolemon1980 : RT @MariFabbri: Catania - Nave Guardia costiera Diciotti: il comunicato unitario di Anpi arci cgil... COMUNICATO STAMPA Roma 23 agosto - “… - CgilVVFBO : RT @MariFabbri: Catania - Nave Guardia costiera Diciotti: il comunicato unitario di Anpi arci cgil... COMUNICATO STAMPA Roma 23 agosto - “… - giacomodifoggia : #Salvini #DiMaio #Lega #M5S #Diciotti #Catania #Italia COMUNICATO STAMPA Roma 23 agosto - “Con la vicenda della Di… -

(Di martedì 28 agosto 2018)– “E’ stataladi marmo dedicata ain uno dei vialetti die’ stata una donna di eccezionale coraggio, che ha partecipato alla Resistenza sia in Francia che acon slancio e generosita’: “Ha assolto missioni di estrema delicatezza e importanza, irraggiando intorno alla sua mirabile attivita’ un alone di leggenda” si legge nella motivazione della medaglia d’argento al valor militare conferitale nel dopoguerra. Grande intellettuale, scrittrice, poetessa e traduttrice, sempre partecipe e appassionata, di una vitalita’ e dirittura morale con pochi uguali. Il comitato provinciale dell’dicondanna con fermezza l’atto di vile vandalismo e chiede che lavenga prontamente ricollocata”. Lo fa sapere, in una nota, l’. L'articolo ...