Anno scolastico in bilico | il 60% delle scuole italiane a rischio | la rivolta di sindaci

Scuola - Bussetti sarà a Napoli per inaugurare il nuovo Anno scolastico : Presente a Napoli per la giornata conclusiva del Campus estivo di formazione dell’Agidae, Marco Bussetti tornerà nel capoluogo campano il 12 settembre per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Il ministro dell’Istruzione ha raccolto l’invito rivoltogli dall’assessore all’Istruzione del comune di Napoli, Annamaria Palmieri, a margine dell’evento sopraccitato. Bussetti: “La Scuola deve ritrovare la ...

Scuola - ‘Avvio nuovo Anno scolastico non riguarda solo i dirigenti scolastici’ : I numerosi problemi che riguardano la Scuola, specialmente quelli che riguardano l’ormai prossimo avvio del nuovo anno scolastico 2018/9, non riguardano solamente i dirigenti scolastici. Questo il chiaro messaggio lanciato da Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, nel commentare l’incontro avvenuto in Viale Trastevere, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, tra il neo ministro Marco ...

Scuola - burnout docenti : torna l’allarme con il nuovo Anno scolastico : La Scuola, oggi più che mai, è legata al triste fenomeno del ‘burnout‘, termine inglese che oramai gli insegnanti hanno imparato da anni, soprattutto perché riguarda troppo da vicino la professione dell’insegnare. Ormai il docente viene sottoposto, ogni giorno, a continue e pressanti sollecitazioni psicologiche e il ‘burnout’ non può più essere ignorato, deve essere preso in considerazione. burnout a ...

Calendario scuola - le festività e i ponti dell'Anno scolastico 2018/2019 : Agosto è appena iniziato ma gia' gli studenti pensano a settembre , quando riapriranno le scuole [VIDEO]: il Calendario per l'anno scolastico 2018-2019 varia a seconda delle regioni di appartenenza, in base alle decisioni determinate dei consigli regionali, in base a criteri che tengo presente i bisogni e le esigenze dei singoli territori. A tornare per primi sui banchi di scuola saranno gli studenti della provincia di Bolzano: per loro le ...

Licei brevi - si parte dall'Anno scolastico 2018-2019 : tutte le novità : Con l'anno scolastico 2018/2019 inizia una sperimentazione che avvicina l'Italia all'Europa. In 192 scuole selezionate dal...

Anno scolastico 2018-2019 : tutti i ponti e le festività : Anno scolastico fortunato per alcuni studenti italiani che potrAnno contare su un fortunato calendario che prevede un ponte...

L'obbligo sui vaccini slitta all'Anno scolastico 2019-2020 : Sono stati approvati in Senato gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega che rinviano all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso a scuola ai bambini non vaccinati. Gli emendamenti sono passati con 149 voti favorevoli e 100 contrari. Solamente un senatore si è astenuti. Questi emendamenti sui vaccini, approvati ieri in Commissione Affari costituzionali, hanno scatenato una vera e propria bagarre politica.La deputata di Forza ...

Vicenza. Mezzi : tariffe invariate per il prossimo Anno scolastico : L’ente di governo del trasporto pubblico di Vicenza ha fissato le nuove tariffe del trasporto urbano ed extraurbano per il

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio Anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - “Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto

Scuola - c'è il decreto : 57mila assunzioni per il prossimo Anno scolastico : Sono 57.322 le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2018/2019 richieste dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il...

Vaccinazioni - per il prossimo Anno scolastico basterà un’autocertificazione : Secondo gli annunci fatti oggi dalla ministra della Salute Giulia Grillo, domani potrebbe essere ufficiale un provvedimento del governo che consentirà ai genitori di presentare solo un'autocertificazione per i ragazzi che frequenteranno il prossimo anno scolastico.Continua a leggere