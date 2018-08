Animali | sorridi alla capra | preferisce le persone felici

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Piacerà agli amanti del vecchio cartoon la conclusione – scientifica e pubblicata su rivista – di un gruppo di ricercatori coordinati dQueen Mary University di Londra: non solo le capre sono perfettamente in grado di interpretare le nostre emozioni, spiegano gli autori su ‘Royal Society Open Science’, ma nei loro rapporti con l’uomo manifestano anche una spiccata preferenza per le. Se fissi una, insomma, meglio sorriderle. Lei saprà ricambiare. Vietato ironizzare, e ancor più minimizzare la portata della scoperta. Il lavoro ha un suo peso, assicurano gli esponenti del team guidato da Alan McElligott dell’ateneo inglese: “Fornisce la prima evidenza di come le capre ‘leggono’ le espressioni facciali umane, indicando che l’abilità nel percepirle non è una dote limitata alle speciecon una lunga ...