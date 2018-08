Andrea Dal Corso ha tradito Martina? La replica della Sebastiani

Temptation Island 2018 - Martina Sebastiani : "Io e Andrea Dal Corso non stiamo insieme. Lui è libero di fare ciò che vuole" : Il tentatore paparazzato in vacanza mentre si bacia con una ragazza, la romana chiarisce il loro rapporto.

Uomini e Donne - Valentina Dallari accusa Andrea Melchiorre : 'Mi ha dato della cellulitica' : Pochi giorni fa aveva annunciato la sua prossima uscita dalla clinica e nella giornata di ieri, domenica 26 agosto, Valentina Dallari , a casa in permesso, si è dedicata ai suoi fan facendo una ...

Valentina Dallari : "Andrea mi ha dato della cellulitica e lì sono iniziati i miei problemi" : Dopo aver passato quasi un anno in una clinica specializza per chi soffre di disturbi alimentari, Valentina Dallari è tornata a casa.La dj bolognese ha ripreso in mano la sua vita, la sua musica e finalmente è tornata alla sua tranquillità. Valentina ha anche ricominciato ad utilizzare i social e qualche ora fa ha registrato una diretta su Instagram. Fra le tante domande, c'è ache chi le ha chiesto del suo ex fidanzato Andrea Melchiorre. E ...

Golf – Eurotour - al Czech Masters Pavan fa il campione : Andrea è leader ad un giro dal termine : A un giro dal termine la coppia composta da Andrea Pavan e Padraig Harrington ha tre colpi di vantaggio su Gavin Green. In alto anche Bertasio (5°) Un grande Andrea Pavan (199 – 65 69 65, -17), grazie a un gioco impeccabile sottolineato da un 65 (-7), si è portato al comando insieme all’irlandese Padraig Harrington (199 – 66 68 65) a un giro dal termine del D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga ...

Andrea Dovizioso - GP Gran Bretagna 2018 : “L’obiettivo era partire dalle prime due file. Domani saremo competitivi anche se…” : Andrea Dovizioso è secondo nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato molto insidioso di Silverstone, reso tale dall’arrivo dalla pioggia e dalla presenza di tante buche sull’asfalto che hanno portato anche ad un forte ritardo per l’incidente di Tito Rabat nelle PL4, il forlivese ha ottenuto la piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo. Un ...

Vicenza. Sant’Andrea in festa : dal 24 agosto modifiche alla circolazione : Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Sant’Andrea in festa” dal 29 agosto al 15 settembre la circolazione subirà

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso reagiscono alle critiche : Andrea Dal Corso ride insieme a Martina Sebastiani per le critiche ricevute Martina Sebastiani è stata una delle protagoniste più criticate dell’edizione che si è appena conclusa di Temptation Island. La 30enne romana infatti ha preferito chiudere la storia con il fidanzato Gianpaolo per iniziare un rapporto con Andrea Dal Corso. Il bel tentatore sarebbe stato in grado di conquistarla nei ventuno giorni di reality facendola arrivare alla ...

Temptation Island - Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso fidanzati ufficiali : «In love direi...» : Galeotta fu la sua partecipazione a "Temptation Island" e Martina Sebastiani rende pubblica la sua storia d?amore col tentatore Andrea Dal Corso, conosciuto proprio durante il reality...