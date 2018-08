Anche l’ombrellone da spiaggia entra in condivisione con l’app Playaya

tuttoandroid

(Di martedì 28 agosto 2018)è un'applicazione dedicata alladegli ombrelloni che mette in contatto chi possiede un abbonamento in uno stabilimento balneare affiliato con chi sta cercando un ombrellone libero sulla. L'app consente di creare l'annuncio con l'ombrellone disponibile che potrà essere acquistato online oppure di cercarne uno libero all'ultimo minuto in base alla data e alla località ad un prezzo ridotto rispetto al listino. L'articolol’ombrellone daincon l’appproviene da TuttoAndroid.