"Siamoalladimentre fanno fronte a nuove violenze per le strade della sua splendida capitale. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie delle vittime, i nostri auguri di pronta guarigione a tutti i feriti. Solo il dialogo può portare pace e riconciliazione in Libia, non l'azione militare". Lo scrive l'ambasciatasul proprio profilo ufficiale Twitter in riferimento ai recenti scontri che hanno provocato, almeno 5 morti e oltre 30 feriti.(Di martedì 28 agosto 2018)