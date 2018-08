Amazon | tratta con studios Hollywood cofinanziamento film

Bethesda blocca la vendita di un suo gioco usato su Amazon : si è trattato di "pubblicità ingannevole" : Durante lo scorso weekend è rimbalzata la notizia secondo la quale Bethesda avrebbe minacciato un'azione legale contro un rivenditore, il quale aveva messo in vendita un gioco usato della compagnia su Amazon, ovvero The Evil Within 2.In seguito, si è accesa una polemica, poiché l'azione legale minacciata sembrava essere generalizzata contro la vendita dei giochi usati. Ora, come segnala Polygon, la questione sembra essere stata chiarita con dei ...