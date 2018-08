Alvaro Soler | «Ho collaborato con Maître Gims ed è stato divertente»

domanipress

(Di martedì 28 agosto 2018) “Ero in tour quando ho ascoltato la canzone per la prima volta”, ricorda. “E non vedevo l’ora di trovare un po’ di tempo per scrivere il testo in spagnolo per questo pezzo. Anche se in quel periodo ero davvero sovraccarico di lavoro, l’energia della canzone mi ha motivato!è un grande artista ed èveramentegirare il video con lui a Parigi, Cergy.” “Lo Mismo”, questo il titolo del nuovo singolo dell’artista francese multiplatinoin collaborazione con l’hitmaker, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 31 agosto. Una carriera incredibile quella di, iniziata nel 2002 come membro del collettivo rap Sexion D’Assaut e proseguita come solista dal 2013. Il suo debutto in Italia con la hit “Est-ce que tu m’aimes?” gli è valso ben 5 x platino e il #1 in classifica. Il cantautore e rapper nato in Congo ha venduto milioni ...