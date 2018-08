Alimenti | dal grano al pomodoro | il clima pazzo taglia la dieta mediterranea

meteoweb.eu

: Consumi, Coldiretti: per clima pazzo crollano raccolti degli alimenti Made in Italy alla base della dieta mediterra… - coldiretti : Consumi, Coldiretti: per clima pazzo crollano raccolti degli alimenti Made in Italy alla base della dieta mediterra… - 21shadesofpilot : @Cristin22057805 @GiancarloDeRisi @vitocontesi @CommaVentidue @leonidagram_ @EnzoRon2 Certo che le ho commentate. N… - MoonLuchy : @myrtamerlino Disse quella alla quale vorrei presentare un conoscente che dorme in auto per poter pagare alimenti a… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Ilfa crollare i raccolti degliMade in Italy alla base dellacon tagli che vanno dal 10% delper pane e pasta al 9% per ilda destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti, ma una produzione contenuta si prevede anche per l’olio di oliva mentre il miele si stima praticamente dimezzato rispetto alla media degli ultimi anni con api stressate dall’andamento del meteo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel tracciare il bilancio delle anomalietiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi abbattuti e allagato le aziende ma anche provocato frane, smottamenti e alluvioni in un 2018 che si è classificato fino ad ora come l’anno più bollente dal 1800, anno in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,46 gradi rispetto alla media storica nei primi ...