Alfa Romeo Best of Show a Pebble Beach

Alfa Romeo baby Suv : Auto Express pubblica immagine esclusiva : Nel mondo dei motori si parla sempre più dei nuovi modelli di Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni. Uno dei più chiaccherati sicuramente è il futuro Alfa Romeo baby Suv a cui il celebre magazine ...

DTM - quando l'Alfa Romeo dettava legge : ... , sviluppato partendo dal glorioso Busso V6 di produzione, riconosciuto da tutti - Alfaziosi, Alfisti e non - come uno dei migliori, se non IL migliore propulsore V6 al mondo. Top team, top driver… ...

Futuro incerto per l’Alfa Romeo in F1. L’addio di Sergio Marchionne ha mutato gli scenari? : Siamo al giro di boa del Mondiale di Formula Uno 2018. La Mercedes è davanti nella classifica piloti con Lewis Hamilton (213 punti) e nella classifica dei costruttori con 10 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. La seconda parte di stagione si preannuncia, dunque, assai combattuta tra le due grandi rivali. Scorrendo la classifica, concentriamo la nostra attenzione sull’Alfa Romeo-Sauber, penultimo team nella graduatoria con 16 punti, molti ...

Alfa Romeo Mito non verrà più venduta dal 2019 : Oltre a questo, lo Sport Utility Vehicle di piccole dimensioni andrà a colmare il divario che c'è tra la Giulietta e lo Stelvio . Tutte le persone che hanno scelto di acquistare la Mito in questi ...

Alfa Romeo continua a stupire tutti in USA - superata Jaguar : ...nei primi 7 mesi dell'anno la casa automobilistica milanese ha toccato quota 14.281 auto immatricolate in quello che da tutti viene considerato come il mercato auto premium più importante del mondo. ...

Alfa Romeo : tutti vogliono diventare come il Biscione : Alfa Romeo Alfa Romeo da sempre è un modello nel mondo dei motori per il fascino delle sue automobili e la grande sportività che ha fatto innamorare generazioni di appassionati. Negli ultimi tempi l'appeal della casa automobilistica milanese sembra ...

Hyundai punta ad essere più sexy di Alfa Romeo - ci riuscirà? : Ovviamente le parole del capo del design di Hyundai hanno fatto discutere molto nel mondo dei motori. Tra i fan del Biscione nessuno pensa però che in futuro le auto del celebre brand automobilistico ...

Fca torna a crescere a luglio : +3 - 4% in Italia. Jeep raddoppia le vendite +102% - bene Alfa Romeo : 44 - 5% : TORINO - torna a crescere il gruppo Fca sul mercato italiano. A luglio il gruppo ha venduto 42.107 vetture, il 3,41% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 27,9 al 27,6%. Nei...

Alfa Romeo E-Suv : le vendite del Biscione potrebbero raddoppiare in USA e Cina : Una delle prime vetture appartenenti alla nuova gamma di Alfa Romeo , annunciate nel nuovo piano industriale, sarà l' Alfa Romeo E-Suv . Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo Sport Utility Vehicle dovrebbe arrivare già entro la fine del 2019 e inoltre verrebbe prodotto nello stabilimento FCA di Mirafiori dove attualmente viene realizzato il Maserati Levante. Alcune fonti ...

Alfa Romeo GT Roadster : sogno a cielo aperto [RENDERING] : La futura sportiva della Casa del Biscione potrebbe essere declinata anche in versione convertibile Il nuovo piano industriale della Casa del Biscione ha anticipato il debutto della futura e sportivissima Alfa Romeo GT, coupé ad alte prestazioni derivato dalla berlina Giulia. Alcuni appassionati supportati dalle “solite” indiscrezioni sperano che la nuova sportiva targata Alfa possa essere declinata anche in una variante Roadster dotato di ...

Formula 1 - GP Germania : Alfa Romeo Sauber - l'incredibile testacoda di Leclerc [VIDEO] : ... finendo brutalmente in testacoda: la C37 del monegasco, però, si è girata a 360°, scongiurando pericolose conseguenze e riprendendo il proprio inseguimento al due volte campione del mondo della ...

Alfa Romeo pick-up by Tomi Design : il Biscione da lavoro va di corsa [FOTO e VIDEO] : Ecco come potrebbero essere Giulia e Stelvio Quadrifoglio in versione pick-up secondo Tomi Design In Italia i pick-up sono visti ancora come dei meri veicoli da lavoro, ma in realtà in molti paesi – in primis negli USA – questo tipo di vetture vengono sfruttate per i più svariati utilizzi, anche sportivi. Negli ultimi tempi però, anche in Italia l’opinione nei confronti di questo tipo di vetture sta cambiando rapidamente e l’offerta dei ...

F1 : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale 2019? Qualcosa di più di una suggestione : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale di Formula Uno 2019? Qualcosa di più di una suggestione a quanto pare. Si fa un gran parlare già da qualche tempo di un possibile scambio tra la Ferrari ed il team svizzero che vedrebbe coinvolti i due piloti: il finlandese ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, cresciuto nell’Academy della Rossa e campione della F2 nel 2017. Alla domanda di Autosport su un possibile arrivo di Kimi in ...

Fiat - Alfa Romeo e Abarth schierate per la 'Ennstal Classic'" : ... Alfa Romeo e Abarth, tra cui spiccano tre esemplari della collezione FCA Heritage, due dei quali parteciperanno alla competizione, la Fiat 124 Sport Spider del 1970, l'Alfa Romeo 1600 Spider 'Duetto'...