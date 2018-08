Aeroporto Zurigo | primo semestre in calo

Aeroporto Zurigo festeggia 70 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Leonardo : vince commessa da 120 milioni per Aeroporto Zurigo : Milano, 27 lug., askanews, - Leonardo, alla guida di un consorzio internazionale, ha firmato un contratto da 150 milioni di euro per il sistema di smistamento bagagli dell'aeroporto di Zurigo. La ...

Aeroporto Zurigo - Leonardo firma contratto per rinnovare sistema smistamento bagagli : Teleborsa, - L'Aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, ...

Leonardo : firma contratto da 150 mln Aeroporto Zurigo : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili al mondo grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello smistamento ...

Leonardo : firma contratto da 150 mln Aeroporto Zurigo : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili al mondo grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello ...

Aeroporto Zurigo : misure UFAC contro rumore notturno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve