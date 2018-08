Adescava ragazzine sui social e le violentava | 25enne arrestato | almeno 12 minori

fanpage

: #ULTIMORA FERMO: Adescava ragazzine adolescenti sui social network, le ricattava con foto hot e le costringeva ad a… - MandrilloBionic : #ULTIMORA FERMO: Adescava ragazzine adolescenti sui social network, le ricattava con foto hot e le costringeva ad a… - NewsTG_ : #ULTIMORA FERMO: Adescava ragazzine adolescenti sui social network, le ricattava con foto hot e le costringeva ad a… - cronachefermane : Adescava ragazzine sui social e le ricattava per avere rapporti sessuali, i carabinieri incastrano un giovane | Cro… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il giovane per mesi, sfruttando inetwork, avvicinavadi 14 anni per carpirne la fiducia, farsi inviare foto hot e infine ricattarle per ottenere rapporti sessuali. Solo quando è stato denunciato da una delle vittime sono partite le indagini dei carabinieri che lo hanno poi smascherato.