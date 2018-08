Accordo commerciale tra Usa e Messico Addio al Nafta

Trump annuncia un Accordo commerciale con il Messico. Usa verso l’addio al Nafta : Gli Stati Uniti e il Messico hanno raggiunto un accordo preliminare per riscrivere alcune parti fondamentali del North American Free Trade Agreement (Nafta). Lo ha annuncia to il presidente americano Donald Trump dallo Studio Ovale. L’ accordo preliminare tra i due Stati al momento non tiene però conto del Canada, che è anch’esso parte del Nafta e n...

Accordo commerciale tra Usa e Messico. Verso l'addio al Nafta : Il presidente Trump lo definisce 'molto buono per entrambi i paesi'. Con i Canada i negoziati inizieranno a breve - Il presidente Trump l'aveva anticipato - come suo solito - via Twitter: Stati Uniti ...

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’Accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere