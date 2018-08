Abusi dei preti | il procuratore della Pennsylvania | “Il Vaticano sapeva | non so il Papa”

La liturgia del "perdono" di Francesco per gli Abusi sessuali dei preti. "Decisi nella ricerca di verità e giustizia" : "Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio". Papa Francesco affronta in quattro occasioni nei due giorni della sua visita in Irlanda lo scandalo della pedofilia della Chiesa, in un clima di grande protesta per il comportamento del Vaticano, accusato di predicare bene, ma di non agire concretamente contro la piaga che ha mietuto molte vittime."Chiedo alla nostra ...