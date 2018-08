A Venezia una Mostra del Cinema davvero fumettosa

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse : Venezia Spezia - lagunari favoriti (1^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse sulle partite in programma per la prima giornata del campionato cadetto e valide nelle giornate del 25 e 26 agosto 2018.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Venezia - bambino sbalzato dalla giostra. Si salva cadendo sulla schiena di una ragazza : Un ragazzo di dodici anni è stato sbalzato a terra dopo un volo di svariati metri ed ha riportato la rottura di alcuni denti. Sarebbe andata molto peggio se non avesse attutito il colpo la schiena di una ragazza.Continua a leggere

Torna la Sala Web alla 75. Mostra di Venezia. Una selezione di 18 lungometraggi di Orizzonti - Biennale College – Cinema - Sconfini e Fuori Concorso : Una selezione di 18 lungometraggi, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso, formano il ricco programma in prima mondiale della Sala Web della 75. Mostra di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dallaBiennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. Dopo il grande ...

Venezia 75 : una mostra al Lido celebra il festival di cinema più antico al mondo : ... filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull'intera storia della mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia , che è il più antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al ...

Venezia - dopo i morti in Laguna il sindaco al premier : "Comandano in troppi" : Brugnaro chiede a Conte di firmare il decreto del 2014 che concentra i poteri nelle mani della Città metropolitana. "Così avremo più sicurezza"

Friuli Venezia Giulia - speleologo intrappolato in una grotta del monte Canin : difficili operazioni di soccorso : Ci vorranno ancora alcune ore per liberare lo speleologo triestino ferito dopo essere caduto ieri in una grotta sotto la cima del monte Canin. Il salvataggio dovrebbe concludersi probabilmente a metà giornata. Il soccorso Alpino e Speleologico ha iniziato a lavorare verso le due di notte, per aprire una nuova uscita dalla grotta, e al momento sta ancora operando all’ingresso della grotta e nei punti più stretti all’interno con ...

Venezia - doppio incidente in laguna in 24 ore : 3 morti e 4 feriti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne. Brugnaro e Zaia: 'regole più severe' - Due tragedie nella ...

Venezia - due incidenti in Laguna : 3 morti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne - Due tragedie nella Laguna di Venezia in meno di 24 ore. Il ...

