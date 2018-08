A Venezia è tutto pronto per la Mostra del cinema

Festival di Venezia 2018 : tutto quello che c'è da sapere sull'evento esclusivo : Anche quest'anno la passerella a cielo aperto sulla laguna più famosa del mondo si preannuncia ricca di momenti straordinari: al Festival di Venezia 2018 sono attesi artisti di tutto il mondo che, dal 29 agosto all'8 settembre, sfileranno su uno dei red carpet più prestigiosi di sempre. Scopriamo alcuni degli ospiti di questa straordinaria edizione e il padrino d'eccezione scelto per ...

Tutto quel che c'è da sapere sulla 75esima Mostra del Cinema di Venezia : Venezia classici: Ospita una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di Tutto il mondo. Sconfini: ...

Venezia 75 - sala web : tutto il cinema del mondo subito in streaming : tutto il cinema del mondo e ancora, quest'anno sugli schermi di Venezia e in streaming in tempo reale nella sala Web di MYMOVIESLIVE - Nuovo cinema Repubblica , che rinnova la sua collaborazione con la Mostra ...

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (6) : (AdnKronos) - "E’ fondamentale inoltre – prosegue Zanon - introdurre misure, che leghino, in maniera vincolante, la determinazione dei costi del servizio a parametri di efficienza ed a criteri volti a garantire un’equa ripartizione tra la componente domestica e quella non domestica, nonchè tra parte

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A livello generale, l’aumento crescente dei costi di gestione dei Rifiuti, nonostante la percentuale di raccolta differenziata sia aumentata negli ultimi sei anni di oltre il 20% e che il costo di gestione di tali Rifiuti (15,12 centesimi di euro al kilogrammo) continui a

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un indicatore attendibile della congruità dei piani finanziari delle amministrazioni locali e quindi, in conseguenza, delle tariffe applicate a cittadini ed imprese si ricava dal sito www.opencivitas.it, promosso dal Dipartimento delle Finanze e dalla SOSE (Soluzioni per

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (2) : (AdnKronos) - Non solo: per quanto riguarda la provincia di Venezia tali costi sono ulteriormente aggravati: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (+ € 11,44 x metro quadro sulla media veneta: “record” assoluto); mense, birrerie, hamburgherie (+ € 5,01 x metro quadro s.m.v.); bar, caffè, pas

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (4) : (AdnKronos) - Secondo tali parametri, il 62% dei comuni capoluogo di provincia registra una spesa superiore rispetto ai propri fabbisogni e Venezia si classifica al secondo posto (+66,67%) tra le città meno virtuose, preceduta solo da Asti ed al pari di Potenza. A fronte di un costo standard indicat

Rifiuti : Confcommercio Venezia - in Veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - La tassa Rifiuti (TARI) continua a rappresentare un onere pesante e spesso ingiustificato, se si considerano le iniquità, che lo caratterizzano per le imprese del territorio. Dai dati raccolti dal nuovo portale di Confcommercio (www.osservatoriotasselocali.it) si confe

Da Gibson a Dafoe - e Netflix - : ora è una Venezia "pigliatutto" : Giorgio Treves in 1938, diversi si concentra sull'anno delle leggi razziali mentre nella nuova sezione Sconfini ci sarà il ritorno del fumettista Gipi al cinema, Il ragazzo più felice del mondo ,, la ...

Da Gibson a Dafoe (e Netflix) : ora è una Venezia "pigliatutto" : Venezia ha fatto il pieno. Lasciando indietro altri festival blasonati come quello di Cannes. Qualche nome? Lady Gaga, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Mel Gibson, Vince Vaughn, Juliette Binoche, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, James Franco, Liam Neeson, Natalie Portman, Jude Law, Dakota Johnson, Tilda Swinton, Emma Stone, Rachel Weisz, Willem Dafoe, Bèrènice Bejo. La sicurezza con cui Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte ...