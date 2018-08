A Milano il vertice Salvini-Orban | Fermare i migranti è possibile

Milano - presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO : Milano, presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban. FOTO A poche centinaia di metri dalla Prefettura, dove era in corso l'incontro fra il ministro dell'Interno italiano e il premier ungherese, diverse persone hanno preso parte a un presidio anti-sovranista e pro-accoglienza sotto la sigla "Europa Senza Muri". LA ...

A Milano vertice Salvini-Orban - la sinistra scende in piazza per protesta : La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il ...

A Milano migliaia in piazza contro il vertice Salvini-Orban : Mentre in Prefettura è cominciato il vertice Salvini-Orban la Milano anti-sovranista e pro-accoglienza si riunisce in piazza San Babila, in segno di protesta per l'incontro tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. Circa un migliaio, tra migranti e cittadini, le persone già arrivate alla manifestazione 'Europa senza muri', organizzata dalle stesse realtà che hanno promosso la grande tavolata per l'integrazione che ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Migranti - vertice Salvini-Orban a Milano. Manifestazioni di protesta - : Il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese si vedono alle 17 in Prefettura. Al centro dell'incontro la questione Migranti, ma anche le Europee. Presidio "Europa senza muri" in ...

