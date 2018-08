“17 anni” Baby Lecciso è cresciuta Jasmine Carrisi come non l’avete mai vista

caffeinamagazine

: Marocco sotto shock per #Khadija 17 anni, violata dal branco. La denuncia in tv della vittima smuove la società civ… - Agenzia_Ansa : Marocco sotto shock per #Khadija 17 anni, violata dal branco. La denuncia in tv della vittima smuove la società civ… - OptaPaolo : 2 - Pietro Pellegri è il secondo giocatore più giovane ad aver segnato in Ligue 1 con la maglia del Monaco nelle ul… - Radio3tweet : Una storia terribile scuote il #Marocco dove una giovane di 17 anni #Khadija è stata rapita, violentata e torturat… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Biondamamma, talentuosapapà:è la figlia di Al Banoe Loredana. Classe 2001, la ragazza è nata dall’amore fra il cantante e la giornalista pugliese, poi diventata prezzemolina e showgirl della televisione italiana, ed èfra Lecce e Cellino San Marco, residenza del cantante ex marito di Romina Power. Oggi che ha 17 anni è molto seguita su Instagram e Facebook, dove ha quasi 16 mila follower, ma soprattutto è identica a sua madre. Da Loredanaha ereditato i lunghi capelli biondi, gli occhi chiari, il viso da bambola, ma soprattutto la passione per i selfie, mentre da papà Al Bano ha ereditato una voce niente male. Anche se, interta dal settimanale ‘’Di Più’’ ha detto che al momento di seguire le orme di mamma e papà non se ne parla. ”Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi ...