Zanzare | a Udine nuove disinfestazioni A Tavagnacco un caso di Dengue

ilfriuli

: RT @euroregionenews: #newsready Invasione #zanzare e casi #WestNile: chiesta la disinfestazione in tutta #Udine... - mmmi_it : RT @euroregionenews: #newsready Invasione #zanzare e casi #WestNile: chiesta la disinfestazione in tutta #Udine... - euroregionenews : #newsready Invasione #zanzare e casi #WestNile: chiesta la disinfestazione in tutta #Udine... -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Continuano le operazioni di disinfestazione a, dopo l'intervento straordinario e urgente in via Torino di pochi giorni fa in seguito aldi Febbre del Nilo registrato in città. "A partire ...