YouTube | arriva una novità per i commenti | da oggi potrete citare un altro utente

Che cosa sono le Storie arrivate su YouTube : Le Storie arrivano anche su YouTube, ufficialmente inserite nelle app per dispositivi Android e iOs. La nuova feature permette di caricare filmanti brevi che compariranno nel feed degli iscritti al canale che ne fa uso o degli utenti che si seguono a vicenda. In realtà si tratta di un’implementazione di un servizio già esistente e lanciato a fine del 2017 con il nome di Reels, inizialmente limitato a quei canali con almeno 10mila iscritti e ora ...

YouTube : arrivano l’abbonamento ai canali - le Premiere e il merchandise : YouTube cambia ancora e introduce l’abbonamento ai canali, le Premiere e il merchandise. Ormai l’idea di un social video libero e a cui chiunque può contribuire è un ricordo lontano. La strada intrapresa ad inizio 2017 che ha portato alla sparatoria nella sede di San Bruno, California, e che ha demonetizzato la maggioranza dei canali ha trovato la via definitiva. YouTube sempre peggio, la morte del social è giunta Evidentemente ...

Instagram sfida YouTube : arrivano i video da un'ora : Instagram , il social network di condivisione fotografica più utilizzato al mondo, lancia da oggi una nuova applicazione che permette ai suoi utenti di condividere e guardare video della durata di un'ora. Acquistato nel 2012 da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ...

INSTAGRAM VS YouTube/ Esplodono le Stories - arriva IGTV : video senza limiti e molto altro... : La sfida di INSTAGRAM a YOUTUBE: la piattaforma festeggia il miliardo di utenti e implementa la possibilità di caricare video senza limiti di lunghezza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:50:00 GMT)

YouTube Premium arriva in Italia con Cobra Kai e Impulse ma solo in inglese e senza sottotitoli : L'universo di YouTube si espande. arriva in Italia YouTube Premium, la versione a pagamento di YouTube attiva già da qualche mese negli Stati Uniti, in Australia e in pochi altri paesi, che include sia YouTube Music che gli Originals della piattaforma di Google, ovvero quelle serie tv e quei film disponibili unicamente sulla piattaforma.Il costo del servizio è comune a tutti i paesi in cui è stato lanciato con il solo YouTube Music che costa ...

YouTube Music e Premium arrivano in Italia / Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio : Youtube Music e Premium arrivano in Italia, Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla Musica anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia : YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia. Ecco tutti quello che devi sapere su YouTube Music E YouTube Premium. Quanto costa YouTube Music E YouTube Premium? YouTube Music E YouTube Premium Finalmente ci siamo: dopo una breve attesa, YouTube Music e YouTube Premium sono ora disponibili anche in Italia. YouTube Music Ufficiale: Cosa E’, Come Funziona, Quanto Costa Da oggi anche […]

Arrivano in Italia YouTube Music e Premium - ecco come funzionano : Continua il piano di YouTube di diversificare la sua piattaforma a livello internazionale: se la società di Google basa la gran parte della sua forza sulla fruizione di video di qualsiasi natura, i suoi sforzi negli ultimi anni si sono concentrati negli investimenti su due servizi aggiuntivi a pagamento, uno dedicato alla Musica e uno alle produzioni originali. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in altri mercati selezionati (Australia, Nuova ...