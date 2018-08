X Factor 2018 | tra i possibili ' vice' di Asia Argento spuntano Baby K | La Pina e Rita Ora

X Factor 2018 - via Asia Argento? Il toto-nomi delle possibili sostitute : Dopo Morgan e Simona Ventura, emergono ulteriori indiscrezioni sulle possibili sostitute del giudice nel talent di Sky

X Factor 2018 - ASIA ARGENTO LICENZIATA? / La sua probabile sostituta tra Rita Ora e Jennifer Hudson : ASIA ARGENTO verrà licenziata dal ruolo di giudice di X FACTOR 2018? La conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, insieme al nome della sua sostituta.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:47:00 GMT)

X Factor 2018 - Asia Argento licenziata? Il precedente della versione neozelandese (video) : Il caso che riguarda Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore Jimmy Bennett, ha scombussolato le carte di X Factor Italia che aveva affidato all'attrice per affidarle il ruolo di giudice nella dodicesima edizione.Sky Italia e FremantleMedia sta seriamente pensando di estromettere l'Argento dal quartetto dei giudici. L'avvisaglia è arrivata nella serata di lunedì 20 agosto con un comunicato stampa che recita: (...) se quanto scrive ...

X Factor 2018 : La Pina - Baby K e Rita Ora pronte a sostituire Asia Argento? : Le voci sull'espulsione di Asia Argento dal cast della prossima edizione di X Factor, a poche settimane dalla partenza del talent show di Sky Uno, aumentano ogni giorno di volume. L'attrice, finita nell'occhio del ciclone per un presunto caso di molestie, potrebbe essere silurata in corso d'opera: registrate le puntate di selezione dei concorrenti, la figlia del regista Dario rischia di essere sostituita al banco dei giurati da un'altra ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018. Ma c'è un problema : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

X Factor 2018 : Simona Ventura al posto di Asia Argento. Ecco l'indiscrezione. : Settembre impegnativo per Simona Ventura . La conduttrice è impegnata in questi giorni con le registrazioni di Temptation Island Vip 2018 che partirà l'11 settembre su canale 5,ma questo non potrebbe ...

I Retroscena di Blogo : Idea Simona Ventura per X Factor 2018? : Le vicende che hanno coinvolto nelle ultime ore l'attrice e regista Asia Argento sono note ormai a tutti: secondo quanto pubblicato dal giornale americano New York Times, l'attrice, ora nella giuria di X Factor, avrebbe risarcito l'attore Jimmy Bennett a seguito di una aggressione di stampo sessuale quando lui era ancora minorenne. La vicenda ha avuto sviluppi, prima con le dichiarazioni della figlia di Dario Argento che ha negato il fatto di ...

X Factor 2018 : Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Asia Argento : X Factor 2018, Asia Argento non è ancora fuori dalla giuria ma si parla già di eventuali sostituti: Simona Ventura tra i più quotati La controversa vicenda mediatica che ha coinvolto Asia Argento nelle ultime ore sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice. Sky Italia, difatti, nei giorni […] L'articolo X Factor 2018: Simona Ventura potrebbe prendere il posto di Asia Argento proviene da Gossip e Tv.

I Retroscena di Blogo : Idea Simona Ventura per X Factor 2018? : Le vicende che hanno coinvolto nelle ultime ore l'attrice e regista Asia Argento sono note ormai a tutti. Secondo quanto pubblicato dal giornale americano New York Times, l'attrice ora nella giuria di X Factor avrebbe risarcito l'attore Jimmy Bennet a seguito di una aggressione di stampo sessuale quando lui era ancora minorenne. La vicenda ha poi avuto sviluppi, con le dichiarazioni della figlia di Dario Argento che ha negato il fatto di ...

X-Factor 2018 - Asia Argento fuori dal cast se confermate le molestie su Jimmy Bennett : Asia Argento rischia di essere esclusa da X-Factor se la notizia riguardante il pagamento di una tangente per mettere a tacere una violenza sessuale risultasse vera

X Factor 2018 : Asia Argento fuori o dentro? : Asia Argento in giuria ad X Factor con Fedez Asia Argento fuori o dentro? Sky per ora tace, probabilmente perchè colta di sorpresa ma di sicuro lo scandalo sessuale scoppiato nelle ultime ore non può essere ignorato. La neo giurata di X Factor avrebbe risarcito un giovane che l’accusava di molestie e, difficilmente, aziende internazionali come Sky e Fremantle – produttrice dello show -, eticamente molto sensibili e rigorose, potranno ...

Programmi TV di stasera - venerdì 17 agosto 2018. Su TV8 le audizioni di X Factor 9 : X Factor 9, giuria Rai1, ore 21.25: Black or White Film di Mike Binder con Kevin Costner, Octavia Spencer, Gillian Jacobs. Durata: 121 minuti. Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno decide di prendersi cura della nipote perchè il padre è un tossicodipendente che lui considera in parte responsabile della morte di sua figlia. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del ...

Programmi TV di stasera - venerdì 17 agosto 2018. Su TV8 le audizioni di X Factor 9 : X Factor 9, giuria Rai1, ore 21.25: Black or White Film di Mike Binder con Kevin Costner, Octavia Spencer, Gillian Jacobs. Durata: 121 minuti. Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno decide di prendersi cura della nipote perchè il padre è un tossicodipendente che lui considera in parte responsabile della morte di sua figlia. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del ...

X Factor 2018 inizia il 6 settembre e si allunga di una puntata : Alessandro Cattelan Mentre i giudici si apprestano a scegliere i dodici concorrenti ufficiali, SkyUno ha comunicato la data di partenza di X Factor 2018. Anche per la dodicesima edizione, sarà ancora la serata del giovedì quella dedicata alla messa in onda del talent show condotto da Alessandro Cattelan, a partire dal 6 settembre. X Factor 2018 si allunga di una puntata La lunga cavalcata di X Factor 2018 su SkyUno partirà dalla fase casting ...