WhatsApp | da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto Ecco come fare

WhatsApp cancella foto e video dal 12 novembre - ecco come salvarli : Dal 12 novembre saranno cancellati tutti i backup di Whatsapp per fare spazio ai nuovi backup presenti su Google Drive dove non ci sarà più alcun limite di spazio per gli utenti Android e iOS. La società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale, chat, video, foto e quanto è possibile inviare tramite l’app di messaggistica che hai salvato in un backup su Google Drive, se più vecchio di un anno, sarà ...

