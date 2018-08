Wall Street si infiamma sull'onda degli acquisti : Amplia la performance la borsa di Wall Street . Dopo un avvio sugli scudi, la borsa americana ha ampliato i guadagni a metà giornata. Gli investitori festeggiano così il nuovo accordo commerciale tra ...

A Wall Street il Nasdaq oltrepassa gli 8000 mila punti : Teleborsa, - Continuano al rialzo gli indici di Wall Street. Dopo i record della scorsa settimana dell' S&P-500,oggi 27 agosto è il Nasdaq a oltrepassare gli 8.000 punti. L'indice tecnologico sale ...

A Wall Street il Nasdaq oltrepassa gli 8000 mila punti : Continuano al rialzo gli indici di Wall Street. Dopo i record della scorsa settimana dell' S&P-500, oggi 27 agosto è il Nasdaq a oltrepassare gli 8.000 punti. L'indice tecnologico sale dello 0,94% a 8.

Wall Street : Nasdaq conquista quota 8mila - Dj torna sopra 26mila : New York, 27 ago., askanews, - Altra giornata di record a Wall Street, dove il Nasdaq Composite e l'S&P 500 hanno aperto gli scambi a livelli senza precedenti preparandosi a mettere a segno la seconda ...

Opening bell intonata a Wall Street : Avvio in rialzo per la borsa di Wall Street , come anticipato dall'andamento dei Future USA. Scarna l'agenda macro che ha visto rallentare l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago mentre alle ...

Wall Street punta a nuovi record. Tesla non abbandonerà la Borsa : Jerome Powell ha infatti ribadito che è appropriata la normalizzazione della politica monetaria, confermando così indirettamente le attese del mercato per nuovi rialzi dei tassi di interesse. A dare ...

Wall Street si prepara ad aprire su nuovi record - attenzione a Tesla : ... Powell ha ribadito l'approccio graduale nel rialzo dei tassi, segnalando però che al momento non ci sono rischi di un surriscaldamento dell'inflazione, nonostante i segnali positivi dell'economia. ...

Musk ci ripensa : Tesla resterà a Wall Street : La strada migliore per Tesla è rimanere in Borsa, lo ha dichiarato Elon Musk dopo aver annunciato due settimane prima un possibile delisting del titolo dalla piazza di Wall Street . L'Amministratore ...

Wall Street : S P 500 e Nasdaq aggiornano record : ... ha difeso la politica monetaria dell'istituto centrale dagli attacchi recenti del presidente americano, Donald Trump, dicendo che i rialzi 'graduali' dei tassi restano 'appropriati' e che l'economia ...

Wall Street : venerdi' scorso seduta record per S&P 500 e Nasdaq grazie a Powell : ... Donald Trump, dicendo che i rialzi "graduali" dei tassi restano "appropriati" e che l'economia e' e restera' "forte". Gli investitori hanno ignorano il fallimento del quarto round di negoziati ...

Wall Street ai massimi - per il Nasdaq da gennaio rialzo a doppia cifra : L’S&P500 ha aggiornato il massimo storico e il Nasdaq è l’unico indice in rialzo a doppia cifra da gennaio (+14%). Viceversa, la ripresa dei Paesi più lenti dell’Europa (tra cui l’Italia), il risveglio del Giappone e la tenuta dei Paesi emergenti danno già qualche segnale anomalo e le rispettive Piazze azionarie sono in difficoltà. Ma la corsa del listino newyorkese ha di fronte più di un ostacolo...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +0 - 52% - Nasdaq +0 - 86% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 25.791,18 punti, il Nasdaq avanza dello 0,86% a 7.945,98 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,62% ...

Wall Street amplia i guadagni a metà giornata : Wall Street accelera a metà seduta , sostenuta dalle parole pronunciate dal presidente della Fed , Jerome Powell che oggi ha fatto il suo debutto nel simposio delle banche centrali di Jackson Hole, ...