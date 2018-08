Vuelta | Viviani vince la terza tappa

Vuelta - terza tappa a Viviani! Battuti in volata Nizzolo e Peter Sagan : Il 29enne veronese della Quick-Step ha battuto allo sprint Giacomo Nizzolo e il campione del mondo Peter Sagan. primo successo - Dopo aver vinto quattro tappe al Giro d'Italia, il velocista italiano ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale” : Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani implacabile! Volata dominante - battuti Nizzolo e Sagan! : Volata doveva essere e Volata è stata, nonostante un percorso molto mosso. L’Italia mette la sua firma sulla Vuelta a España 2018 già alla terza tappa, con l’uomo che veste la maglia tricolore: Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors si aggiudica allo sprint la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, dominando negli ultimi 150 metri. Sedicesimo successo in stagione, il primo nella corsa iberica. Il ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : terza tappa mossa - occasione per Trentin e Viviani : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : terza tappa mossa - occasione per Trentin e Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a España 2018: da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, una frazione molto mossa nella prima parte, che torna ad essere però pianeggiante sul finale. C’è spazio per provare a sorprendere i velocisti, magari tenendo il ritmo alto sin dall’inizio, possibile anche che possa andar via una fuga che potrebbe giocarsi la vittoria odierna. Tutto molto in ...

Vuelta Espana : 20 italiani al via - tra cui Nibali e Viviani : Rinfrancato dai recenti successi di Matteo Trentin agli Europei e di Elia Viviani alla Classica di Amburgo, il ciclismo italiano si avvicina all’ultimo grande giro della stagione con grandi speranze. Sabato 25 agosto saranno 20 i corridori italiani a partire per la Vuelta Espana 2018, con una partecipazione qualitativamente eccellente. Ci saranno quasi tutte le punte di diamante del movimento azzurro, con ottime aspettative sia per conquistare ...