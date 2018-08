Vuelta a España 2018 | la stagione magica di Elia Viviani con la Quick-Step Floors

Vuelta a España 2018 - le pagelle della terza tappa : Elia Viviani è imbattibile. Bene Giacomo Nizzolo : terza tappa e prima vittoria per l’Italia alla Vuelta a España 2018: la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, ha visto trionfare allo sprint Elia Viviani. Volata dominante per il campione d’Italia che conquista il primo successo nella corsa iberica battendo il compagno di nazionale Giacomo Nizzolo. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: semplicemente ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale” : Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Michal Kwiatkowski in testa anche a quella a punti e combinata : Alla Vuelta a España 2018 Michal Kwiatkowski guida attualmente tre classifiche. Oltre alla generale, il polacco si trova in testa anche a quella combinata e a punti, in cui grazie al successo odierno sale in terza posizione il nostro Elia Viviani. Resta invece in maglia a pois lo spagnolo Luis Angel Mate che aumenta il proprio vantaggio nella classifica degli scalatori. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti - Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta : Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski resta in maglia rossa - Valverde e Kelderman alle sue spalle : Il polacco Michal Kwiatkowski va a vestire per il secondo giorno la maglia rossa alla Vuelta a España 2018. Il corridore del Team Sky oggi ha difeso senza problemi la leadership della Classifica generale, che guida con 14” sullo spagnolo Alejandro Valverde e 25” sull’olandese Wilco Kelderman. Il migliore italiano resta Fabio Felline, sesto a 30”. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani implacabile! Volata dominante - battuti Nizzolo e Sagan! : Volata doveva essere e Volata è stata, nonostante un percorso molto mosso. L’Italia mette la sua firma sulla Vuelta a España 2018 già alla terza tappa, con l’uomo che veste la maglia tricolore: Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors si aggiudica allo sprint la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, dominando negli ultimi 150 metri. Sedicesimo successo in stagione, il primo nella corsa iberica. Il ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (28 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (martedì 28 agosto) si svolgerà la quarta tappa della Vuelta a España 2018, 161 km da Vélez-Málaga da Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Questa frazione sarà il primo vero test per gli uomini di classifica. Infatti si affronteranno due salite di prima categoria: dopo 50 km l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%) e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar (12,4 km al 5,4%). Le pendenze non sono quindi durissime, ma chi starà meglio potrà ...

Vuelta a España 2018 - terza tappa : Mijas-Alhaurín de la Torre. Frazione mossa - fuga possibile. Pericolo imboscate : La terza Frazione della Vuelta di Spagna 2018 sarà perfetta per imboscate e attacchi da lontano vista la sua particolare conformazione che potrebbe portare a un piccolo stravolgimento nella classifica generale. Da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri: c’è lo spazio per provare a fare la differenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Dpo 25 chilometri incomincia la prima ascesa, il prima categoria ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (lunedì 27 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (lunedì 27 agosto) si svolgerà la terza tappa della Vuelta a España 2018, 178 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre. Quella odierna sarà un’altra frazione molto insidiosa, visto che nella prima parte si scalerà la lunghissima salita del Puerto del Madroño (20 km al 4,9%), in cui molti corridori proveranno ad attaccare per far partire la fuga. Il percorso si ammorbidisce nella seconda parte, con un finale piatto che si adatta ai velocisti, ma ...

Vuelta Espana : seconda tappa a Valverde - Nibali e altri big in grande ritardo : È bastata una tappa collinare, la prima in linea dopo la crono inaugurale di ieri, per scoprire gia' molte carte alla Vuelta Espana 2018. [VIDEO] La corsa, con un finale su una salita di terza categoria, si è risolta con un duello tra fuoriclasse, con Alejandro Valverde che l’ha spuntata su Michal Kwiatkowski. Il polacco della Sky si è però consolato con la maglia rossa di capoclassifica, anche grazie al crollo di Rohan Dennis, presto staccato. ...