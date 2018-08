Vuelta 2018 | Viviani al settimo cielo dopo il successo | “vittoria di squadra”

Vuelta a España 2018 : la stagione magica di Elia Viviani con la Quick-Step Floors : Questa è indubbiamente la migliore stagione della carriera su strada di Elia Viviani. Il 29enne veronese oggi alla Vuelta a España ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte velocista del momento, riuscendo a vincere anche l’attesissimo duello con Peter Sagan. Un salto di qualità netto rispetto allo scorso anno, dovuto principalmente al cambio di squadra. Viviani è il corridore più vincente in questo 2018 con 16 vittorie e la sua ...

Vuelta a España 2018 - le pagelle della terza tappa : Elia Viviani è imbattibile. Bene Giacomo Nizzolo : terza tappa e prima vittoria per l’Italia alla Vuelta a España 2018: la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, ha visto trionfare allo sprint Elia Viviani. Volata dominante per il campione d’Italia che conquista il primo successo nella corsa iberica battendo il compagno di nazionale Giacomo Nizzolo. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: semplicemente ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 3 : La prima volata va a Elia Viviani, che regola Giacomo Nizzolo e Peter Sagan in una giornata molto positiva per l'Italia: sono ben 4 gli azzurri nei primi 10 al traguardo Vuelta 2018, domani tappa 4. ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale” : Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Michal Kwiatkowski in testa anche a quella a punti e combinata : Alla Vuelta a España 2018 Michal Kwiatkowski guida attualmente tre classifiche. Oltre alla generale, il polacco si trova in testa anche a quella combinata e a punti, in cui grazie al successo odierno sale in terza posizione il nostro Elia Viviani. Resta invece in maglia a pois lo spagnolo Luis Angel Mate che aumenta il proprio vantaggio nella classifica degli scalatori. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della terza ...

Vuelta 2018 - terza tappa : super Viviani vince in volata - Kwiatkowski resta maglia rossa : Il duello diretto più atteso infatti è proprio quello tra l'azzurro e il campione del mondo, con Viviani che riesce a superare con un grande spunto Sagan e conquistare la prima vittoria in carriera ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti - Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta : Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la ...

CLASSIFICA Vuelta 2018 / Kwiatkowski sempre maglia rossa - distacchi immutati : CLASSIFICA VUELTA 2018, la maglia rossa è Kwiatkowski, leader su Valverde. distacchi già interessanti dopo le prime due frazioni (oggi 27 agosto la 3^ tappa)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski resta in maglia rossa - Valverde e Kelderman alle sue spalle : Il polacco Michal Kwiatkowski va a vestire per il secondo giorno la maglia rossa alla Vuelta a España 2018. Il corridore del Team Sky oggi ha difeso senza problemi la leadership della Classifica generale, che guida con 14” sullo spagnolo Alejandro Valverde e 25” sull’olandese Wilco Kelderman. Il migliore italiano resta Fabio Felline, sesto a 30”. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani implacabile! Volata dominante - battuti Nizzolo e Sagan! : Volata doveva essere e Volata è stata, nonostante un percorso molto mosso. L’Italia mette la sua firma sulla Vuelta a España 2018 già alla terza tappa, con l’uomo che veste la maglia tricolore: Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors si aggiudica allo sprint la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, dominando negli ultimi 150 metri. Sedicesimo successo in stagione, il primo nella corsa iberica. Il ...

Vuelta 2018 – Il colpo del ‘Profeta’ - Elia Viviani maestoso ad Alhaurìn de la Torre : l’azzurro vince la terza tappa : Elia Viviani vince la terza tappa della Vuelta di Spagna, regolando in volata Giacomo Nizzolo e Peter Sagan. Ottimo il quinto posto di Consonni Emozioni e spettacolo nella terza tappa della Vuelta di Spagna, che incorona Elia Viviani dopo i 178,2 km che dividono Mijas da Alhaurín de la Torre. Il corridore della Quick Step Floors regola sul traguardo Giacomo Nizzolo e Peter Sagan, vincendo una splendida volata risolta sul filo dei ...

Diretta / Vuelta 2018 - 3^ tappa : vincitore Elia Viviani e Nizzolo secondo! : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 3^ tappa Mijas-Alhaurin de la Torre, 178,2 km: vincitore, percorso e orario di una frazione dal tracciato misto (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:59:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (28 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (martedì 28 agosto) si svolgerà la quarta tappa della Vuelta a España 2018, 161 km da Vélez-Málaga da Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Questa frazione sarà il primo vero test per gli uomini di classifica. Infatti si affronteranno due salite di prima categoria: dopo 50 km l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%) e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar (12,4 km al 5,4%). Le pendenze non sono quindi durissime, ma chi starà meglio potrà ...