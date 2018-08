Vuelta 2018 – Terza tappa di media montagna con finale per velocisti : Viviani favorito numero 1 : E’ Elia Viviani il favorito numero 1 alla vittoria della Terza tappa della Vuelta di Spagna 2018 E’ tutto pronto in Spagna per la Terza tappa della Vuelta di Spagna 2018. Dopo la vittoria di ieri di Alejandro Valverde, i ciclisti affronteranno oggi una frazione di media montagna. 178,2 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre, che vedrà favoriti ancora una volta i velocisti in un arrivo da volata. I corridori, ad inizio tappa, ...

Classifica Vuelta 2018/ La maglia rossa : Kwiatkowski leader su Valverde (3^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, la maglia rossa è Kwiatkowski, leader su Valverde. Distacchi già interessanti dopo le prime due frazioni (oggi 27 agosto la 3^ tappa)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Vuelta 2018 – Caduta per Fabio Aru nel corso della prima tappa : “vi spiego cosa è successo” : Il corridore della UAE è stato protagonista di una fastidiosa scivolata nel corso della prima tappa della Vuelta di Spagna Diciannovesimo posto a otto secondi dal vincitore, così si è chiusa la prima tappa della Vuelta di Spagna per Fabio Aru, protagonista tra l’altro di una fastidiosa scivolata arrivata a 70 km dal traguardo. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore della UAE Emirates ha svelato cosa è accaduto in quei ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 - terza tappa Mijas-Alhaurin de la Torre in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA tappa DALLE ORE 12.40 Oggi, lunedì 27 agosto, è in programma la terza tappa della Vuelta a España 2018, che porterà il gruppo da Mijas ad Alhaurín de la Torre, per complessivi 178 km. Si tratta di un’altra frazione movimentata, con l’immediata scalata del Puerto del Madroño (20 km al 4,9%),dove partirà la fuga di giornata. L’altimetria sarà amica dei corridori nel finale, adatto ai ...

Vuelta a España 2018 - terza tappa : Mijas-Alhaurín de la Torre. Frazione mossa - fuga possibile. Pericolo imboscate : La terza Frazione della Vuelta di Spagna 2018 sarà perfetta per imboscate e attacchi da lontano vista la sua particolare conformazione che potrebbe portare a un piccolo stravolgimento nella classifica generale. Da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri: c’è lo spazio per provare a fare la differenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Dpo 25 chilometri incomincia la prima ascesa, il prima categoria ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (lunedì 27 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (lunedì 27 agosto) si svolgerà la terza tappa della Vuelta a España 2018, 178 km da Mijas ad Alhaurín de la Torre. Quella odierna sarà un’altra frazione molto insidiosa, visto che nella prima parte si scalerà la lunghissima salita del Puerto del Madroño (20 km al 4,9%), in cui molti corridori proveranno ad attaccare per far partire la fuga. Il percorso si ammorbidisce nella seconda parte, con un finale piatto che si adatta ai velocisti, ma ...

Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv : vincitore - percorso e orario 3^ tappa Mijas-Alhaurin : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 3^ tappa Mijas-Alhaurin de la Torre, 178,2 km: vincitore, percorso e orario di una frazione dal tracciato misto (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:00:00 GMT)

Vuelta a Espana 2018 - Fabio Aru : “Contento delle gambe”. Alejandro Valverde : “Che bella vittoria”. Kwiatkowski : “Mi godo la maglia” : Primo arrivo in salita alla Vuelta di Spagna e vittoria di Alejandro Valverde davanti a Michal Kwiatkowski, che si consola con la maglia rossa di leader della classifica generale. Fabio Aru ha chiuso la tappa insieme agli altri big mentre Vincenzo Nibali è uscito di classifica giungendo a quattro minuti di ritardo. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti di giornata. Alejandro Valverde (da spaziociclismo): “È stata una salita molto ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali esce dalla classifica. Tutto come previsto : lo Squalo cerca la gamba per i Mondiali : Una Vuelta a España 2018 che si apre con il botto, in una tappa non considerata da tutti così insidiosa. Il caldo, i tanti metri di dislivello, il ritmo altissimo e lo strappo conclusivo nella seconda frazione, di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, si sono già fatti sentire. Se Alejandro Valverde è riuscito a fare la differenza cogliendo il successo davanti a Michal Kwiatkowski, nuova Maglia Rossa, in tanti hanno già dovuto alzare bandiera ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde è già in forma Mondiale. A 38 anni può puntare anche alla classifica generale? : Un ragazzino di 38 anni è andato a prendersi la scena nella seconda tappa della Vuelta a España 2018: nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, che prevedeva il primo arrivo in salita della corsa spagnola, Alejandro Valverde ha sfoderato tutti i suoi cavalli per imporsi in uno spettacolare testa a testa contro il ben più giovane Michal Kwiatkowski, nuovo leader della classifica generale. Una dimostrazione di forza davvero ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 2 : Sul primo arrivo in salita testa a testa in volata tra Valverde e Kwiatkowski: la spunta lo spagnolo della Movistar, mentre al polacco va la maglia rossa prima sulle spalle di un deludente Rohan ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della seconda tappa. Finale perfetto di Valverde - Kwiatkowski ancora al top - male López - Porte alla deriva : Il primo arrivo in salita della Vuelta a España 2018 regala subito grande spettacolo con il duello tra Alejandro Valverde e Michal Kwiatkowski. Lo spagnolo centra una splendida vittoria di tappa, mentre il polacco si prende la maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa. pagelle seconda TAPPA Vuelta A España Alejandro Valverde 10: un Finale davvero perfetto dell’Embatido che mette ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde il migliore - Fabio Aru in lotta - Nibali out : Michael Kwiatkowski ha conquistato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna ma a brillare tra i big è Alejandro Valverde. I favoriti sono abbastanza vicini tra loro, bene anche Nairo Quintana mentre Fabio Aru è leggermente attardato dagli altri pretendenti alla maglia rossa. Vincenzo Nibali è uscito di classifica al pari di Richie Porte. CLICCA QUI PER LA classifica GENERALE DELLA Vuelta classifica BIG Vuelta A España 2018: 1. Michal ...