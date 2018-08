Volley | Sabbi a Padova prima della Cina

Volley – Banca Valsabbina : l’estate in azzurro di Anna Nicoletti : Prima ancora di iniziare la sua avventura con la Millenium, l’opposta Anna Nicoletti, è entrata nella storia della giovane società bianconera con la convocazione in Nazionale, ma lunedì 27 sarà regolarmente in palestra a Montichiari Dopo un’estate a tinte “azzurro Italia”, la giocatrice originaria di Altavilla Vicentina classe 1996, due volte campione d’Italia con l’Imoco Conegliano (2016, 2018), è la ...

BPER Banca Beach Volley Tour : Sulla sabbia del 4 Vele di Pescara lo spettacolo della quinta tappa con 70 coppie iscritte : La tradizione Sulla sabbia abruzzese. Il BPER Banca Beach Volley Italia Tour torna in una delle sue case tradizionali, lo Stabilimento 4 Vele di Pescara che ospita il torneo per il terzo anno consecutivo, per la quinta e penultima tappa del circuito. Lo stabilimento 4 Vele è una delle culle del Beach Volley italiano: qui hanno allenando alcuni dei tecnici che stanno lavorando nella Nazionale italiana come Ettore Marcovecchio e Caterina De ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : si vola in Sardegna. Due giorni di sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero : Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il Beach ...

Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 - Lignano Sabbiadoro ospita la 25ª edizione del campionato italiano : Samsung Lega Volley Summer Tour, a Lignano Sabbiadoro si disputa il 25° campionato italiano Indossa il vestito della festa Lignano Sabbiadoro, scenario dell’ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – L’ultima tappa a Lignano Sabbiadoro - formazione inedita per Millenium : LVST18: l’ultima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro. Siamo giunti all’ultimo appuntamento del Summer Tour: ci si gioca lo Scudetto. Per Millenium formazione inedita con due new entry Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : a Lignano Sabbiadoro si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4 : Samsung Lega Volley Summer Tour: verso il gran finale di Lignano Sabbiadoro, nel weekend si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4 Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Profumo di World Tour nella prima giornata sulla sabbia romagnola : Abbiati e Andreatta in campo maschile, Traballi e Puccinelli in quello femminile rendono “internazionale” la prima giornata della quarta tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia storica del Bagno Fantini a Cervia. Le due coppie più attese di giornata raggiungono le semifinali senza sconfitte: Abbiati/Andreatta, terzi in Oman e noni a Gstaad una settimana fa, dominano i tre match del tabellone vincenti e volano il ...

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley. A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Grande Italia sulla sabbia cinese! Tris di successi per gli azzurri : Tre partite e tre successi per l’ItalBeach impegnata ai Campionati Mondiali Under 19 a Nanjing in Cina nella prima giornata dedicata alle sfide del tabellone principale. Non si fermano più gli azzurri Di Silvestre/Marchetto, che hanno aggiunto due successi ai due, tutt’altro che scontati, conquistati nella prima giornata delle qualificazioni del torneo iridato giovanile. Debuttano con un successo atteso le azzurre ...

Beach Volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini none sulla sabbia croata : Nono posto con un pizzico di rammarico per Arianna Barboni e Silvia Costantini nel torneo 1 Stella di Porec. Una sola vittoria al debutto per le azzurre contro le padrone di casa Cosic/Coric e poi due sconfitte “letali”, la prima delle quali lascia un po’ di amaro in bocca perchè arrivata al termine di una gara giocata non bene dalle azzurre contro una coppia, le greche Tsopoulou/Movavi sulla carta alla portata del binomio ...

BPER Beach Volley Italia Tour 2018 - Ostia. Roma padrona sulla sabbia di casa : primo sigillo per De Luca/Colaberardino e Allegretti/Toti : Roma comanda sulla sabbia di casa. Ci sono quattro Romani doc sul gradino più alto del podio nella seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che si è conclusa questo pomeriggio sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia. In campo maschile a sorpresa ma fino a un certo punto la vittoria dei padroni di casa Francesco de Luca e Luca Colaberardino che raggiungono la finale con un percorso tortuoso e riescono a battere i ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Beach Volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini e Carambula/Gabriele ci riprovano sulla sabbia polacca : Andare a fare compagnia a Lupo/Nicolai nel tabellone principale: questo l’obiettivo di Pasquale Gabriele e Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti e Laura Giombini, vicine al passo d’addio come coppia nel World Tour, in campo femminile nel 4 Stelle di Varsavia (Polonia) che vive oggi la giornata dedicata alle qualificazioni a cui prendono parte le stesse due coppie azzurre che avevano tentato invano di entrare nel main ...