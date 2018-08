“Voglio…” Matteo Salvini indagato | la furia del vicepremier | cosa ha detto 

caffeinamagazine

Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa????? Non perda tempo, gli… - matteosalvinimi : Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici.

(Di lunedì 27 agosto 2018) “Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire…”. Lo dice, a ‘Libero’, a proposito del giudizio davanti al tribunale dei ministri che lo attende per l’inchiesta sulla vicenda Diciotti. In Senato cercherà voti ‘amici’ per sfangarla? “Assolutamente no!”, replica il ministro dell’Interno., tra l’altro, parla dell’annunciato incontro con Orban: “L’obiettivo non è trovare accordi per la redistribuzione, piuttosto è quello di accordarci per il controllo delle frontiere esterne. Per creare in Libia e in Nord Africa porti sicuri dove far attraccare le navi e creare centri di identificazione sulle coste africane per capire chi deve essere aiutato e chi no”. Il ...