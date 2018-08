Vita da precari

John - una Vita senza terra nella precaria abolizione della schiavitù : Suo padre somalo si era rifugiato negli Stati Uniti. John è nato, da madre americana, il primo giorno del mese di gennaio del 1989. All’ètà di cinque anni accompagna suo padre, commerciante, in Costa d’Avorio. Rimane nel Paese fino alla morte di suo padre, ucciso durante la crisi che ha seguito le elezioni presidenziali del 2011. Si salva nel vicino Mali e di lì continua fino in Algeria per poi raggiungere il Marocco. Cerca lavoro e trova solo ...

Ricerca - precariato e poche tutele : la dura Vita delle mamme in camice : Giusi, 38 anni e due figlie. Professione: Ricercatrice. Per amore del laboratorio ha lasciato la sua Messina dopo la laurea in Farmacia nel 2004. Oggi lavora all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e si è guadagnata un assegno di tipo A all’università degli Studi del capoluogo lombardo. Di recente ha vinto il Bando giovani Ricercatori della Fondazione Cariplo. Le regole per presentare domanda prevedono che i candidati ...